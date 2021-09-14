Ordularını uyardılar: Türkiye'nin iş birliği kaygı verici!

Milliyet 14 Eylül 2021 Salı 12:06 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 12:09

Son dönemde Türkiye ile yarışabilmek için devasa askeri borçların altına giren Yunanistan'da yeni bir panik dalgası baş gösterdi. Yunan basını, Atina'nın dikkatini bir an evvel buraya çevirmesi gerektiğini yazdı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üst düzey Azerbaycan savunma yetkilileri ve başkent Ankara'da çeşitli alanlarda ikili askeri işbirliğini görüştükleri belirtildi.

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karim Valiyev, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarette 12 Eylül'de Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Taraflar, askeri, askeri-teknik, askeri-eğitim, mühendislik ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini görüştüler. İkili, ülkelerinin orduları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayalı işbirliğinin başarılı bir şekilde geliştiğini kaydettiler. Azerbaycan ve Türkiye ordusu son zamanlarda çeşitli şekillerde ortak uluslararası askeri tatbikatlar yürütüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Azerbaycan Donanması, Azerbaycan ve Türk denizaltı saldırı ve savunma ekiplerinin tatbikatlarının tamamlanmasına yönelik bir etkinlik düzenledi" denildi. Bakanlığa göre, törende konuşan Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Subhan Bakirov, tatbikatlarda verilen görevlerin iki kardeş ülkenin askerleri tarafından başarılı ve profesyonelce yerine getirildiğini kaydetti.

'İTTİFAK YUNANİSTAN ALEYHİNE DERİNLEŞİYOR'

Yunan basınında çıkan haberlerde "Türkiye-Azerbaycan askeri ittifakı Yunanistan için tehlikeli bir şekilde derinleşiyor" denilerek şöyle devam etti: Türkiye ile askeri bir çatışma durumunda Yunanistan'ın da Azerbaycan'ı potansiyel bir düşman olarak görmesi gerekiyor.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait dört savaş uçağının 21 Haziran'da Türkiye'de gerçekleştirilen "Anadolu Kartalı 2021" Uluslararası Hava Tatbikatı'na katıldığı hatırlatıldı.

Hem taktik hem de stratejik düzeyde, bu, Azerbaycan topraklarından Türk Hava Kuvvetlerine daha fazla stratejik derinlik sağlama olasılığı yaratacak.

Yunanistan'ın stratejik silahları, hava ve donanma mühimmatı ile Türkiye'nin içinde bulunan kritik hava tesislerini-havalimanlarını imha etmesi durumunda dahi, Azerbaycan'dan gelecek destek Türkiye'nin zararını minimuma indirecek.

Mart 2021'in başında Türk Savunma Bakanlığı, Azeri birliklerinin gelişinin ardından Isparta'da 6 hafta sürecek Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatının yapılacağını duyurmuştu.

'ASKERİ PERSONELİMİZ ENDİŞELENMELİ'

Yukarıda sayılan endişeler, çok geç olmadan Yunan askeri personeli ve siyasi liderliğini endişelendirmeli. Yukarıdakiler, "Mavi Vatan" vizyonuyla birlikte Yunanistan'ı Ege için alarm zilini çalmaya itiyor. Yunan askeri kadrosu, ülkeye yönelik Türk askeri operasyonlarına Azerbaycan'ın da katılacağını artık kabul etmek zorunda.

Son olarak, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın 12-20 Eylül tarihleri arasında Bakü'de ortak askeri tatbikatlar düzenleyeceklerini belirtmek gerekir. Bunlar, üç ülke arasındaki bu türden ilk tatbikatlar olacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Üç Kardeş 2021 tatbikatlarının amacı, özel kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmaktır." dedi.