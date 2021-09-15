15 Eylül 2021 Çarşamba 12:28 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 12:28

Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" gerçekleştirildi. Seçkin Gözlemci Günü'ne Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov katıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'na katılan personeli tebrik ederek sözlerine başladı. Son dönemde artan tatbikatlar sayesinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin büyük tecrübe kazandığını, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki tatbikatların devam edeceğini belirten Bakan Hasanov, "Devlet Başkanlarımızın arasındaki samimi ilişkiler, ülkelerarası ilişkilere ve karşılıklı güvenin oluşmasına olumlu etki gösteriyor." dedi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekât sırasında daima Türkiye'nin desteğini gördüğünü ifade eden Bakan Hasanov, şunları kaydetti:

"Savaş zamanı Türkiye Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve diğer yüksek vazifeli isimler defalarca Azerbaycan'a siyasi, manevi ve diplomatik destek göstermiştir. Onların beyanatları Azerbaycan'ın tek olmadığını ve Türkiye'nin daima Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Azerbaycan- Türkiye kardeşliğinin sarsılmaz olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye gibi bir kardeşimizin yanımızda olması bize güç veriyor. Azerbaycan halkı Türkiye'nin desteğini çok değerli görmektedir. Türkiye tarafından gösterilen desteğe derin teşekkürümü bildirmek istiyorum."

Gösterilen samimi ilgi ve ev sahipliğinden dolayı Bakan Akar'a teşekkür eder Bakan Hasanov, sözlerinin sonunda "Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye- Azerbaycan kardeşliği." ifadesini kullandı.