13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2839
  • 6,0173
  • 217.958
  • 100.141
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Ortak mitingden önce tanıtım

AK Parti ve MHP kanadında adayların ilan edilmesi konusunda son aşamaya gelindi.

  • STAR / ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Her iki parti de, adaylarını büyük oranda belirleyerek kamuoyuna ilan ederken, kendi adaylarıyla ilgili topluca yapılacak organizasyonları ayrı gerçekleştirilecek. Ancak ortak adayların çıkarıldığı illere ilişkin özel program yapılmaya çalışılıyor. AK Parti’de, Adana’da Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mersin’de MKYK üyesi Mustafa Köse, Manisa’da yine MKYK üyesi Mahmut Atilla Kaya’nın katılımıyla ilçe adayları tanıtılacak. Bu tanıtımların bölgede MHP yöneticileriyle birlikte bir program şeklinde yapılması üzerinde çalışılıyor. Buna göre söz konusu tanıtım toplantılar o illerde büyükşehir adayının MHP’den olması nedeniyle ev sahibi, MHP olacak. Ancak her iki partinin yöneticileri programda birlikte sahneye çıkıp adayların tanıtımı yapılacak. Böylelikle iki parti yöneticileri bir platformda boy göstererek Cumhur İttifakı’nın her iki parti teşkilatları üzerinde etkisini hissettirmesi ve sahaya yansıtma bakımından önem taşıyacak. İki liderin ortak miting programına da bir ölçüde altyapı oluşturacak.

Araç tutmasını önleyen gözlüğü test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'nın en gelişmiş roketi uçuş için hazır

Rusya'nın en gelişmiş roketi uçuş için hazır

AB'den İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı

AB'den İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı

İsviçre'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

İsviçre'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Netanyahu'dan gerilim yaratacak açıklama

Netanyahu'dan gerilim yaratacak açıklama

Merkel'den AB'yi kızdıracak yorum

Merkel'den AB'yi kızdıracak yorum

Erdoğan ve Putin'den ortak tepki: Avrupa'nın mektubu bizi şaşırttı

Erdoğan ve Putin'den ortak tepki: Avrupa'nın mektubu bizi şaşırttı

Mısır tarihi keşifi duyurdu: Hanedanlar dönemi öncesine ait

Mısır tarihi keşifi duyurdu: Hanedanlar dönemi öncesine ait

'Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz'

'Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz'
 

POPÜLER HABERLER

Özdil, bir kesimi 4 saatte 4 milyon 702 bin 500 TL´sinden kurtardı

Özdil, bir kesimi 4 saatte 4 milyon 702 bin 500 TL´sinden kurtardı

Türkiye 'Kılıç' İle Uzaya Çıkacak

Türkiye 'Kılıç' İle Uzaya Çıkacak

Ayşen Gruda kimdir ? Neden hayatını kaybetti

Ayşen Gruda kimdir ? Neden hayatını kaybetti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA