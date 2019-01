Ortak mitingden önce tanıtım

Her iki parti de, adaylarını büyük oranda belirleyerek kamuoyuna ilan ederken, kendi adaylarıyla ilgili topluca yapılacak organizasyonları ayrı gerçekleştirilecek. Ancak ortak adayların çıkarıldığı illere ilişkin özel program yapılmaya çalışılıyor. AK Parti’de, Adana’da Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mersin’de MKYK üyesi Mustafa Köse, Manisa’da yine MKYK üyesi Mahmut Atilla Kaya’nın katılımıyla ilçe adayları tanıtılacak. Bu tanıtımların bölgede MHP yöneticileriyle birlikte bir program şeklinde yapılması üzerinde çalışılıyor. Buna göre söz konusu tanıtım toplantılar o illerde büyükşehir adayının MHP’den olması nedeniyle ev sahibi, MHP olacak. Ancak her iki partinin yöneticileri programda birlikte sahneye çıkıp adayların tanıtımı yapılacak. Böylelikle iki parti yöneticileri bir platformda boy göstererek Cumhur İttifakı’nın her iki parti teşkilatları üzerinde etkisini hissettirmesi ve sahaya yansıtma bakımından önem taşıyacak. İki liderin ortak miting programına da bir ölçüde altyapı oluşturacak.