'Ortak tarihin çocuklarıyız'

Başkan Erdoğan, partisinin Şırnak mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, “31 Mart bir beka seçimidir. 31 Mart belediyelerden başlayarak bölgemizde tarihi bir değişimin miladın başlangıcı olacaktır. Türkiye’nin en kritik seçimlerinden biri diyoruz” dedi. ‘Müjdelerim var size’ diyen Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Cizre Stadyumu kullanılamaz durumda. İlçemize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Proje hazır. İlimize şehir hastanesi standardında 500 yataklı muhteşem bir bölge hastanesi kazandırıyoruz.”

AYNI BEDEN AYNI RUH

“Bizler hep birlikte aynı kıbleye yönelen yan yana saf tutanlarız. Aynı beden aynı ruhuz. Doğu’da biziz Batı’da biziz. Biz bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Her türlü ayrımcılık bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu bayrak, bu ezan, bu devlet hepimizindir. Şrınak’ı Trabzon’dan Antalya’dan Bursa’dan ayrı düşünemeyiz. Bu ülke vatan, devlet hepimizindir. Bu bayrağa rengini veren şehit kanları, hepimizin ecdadının ortak mücadelesini temsil ediyor. Bu ülkenin her bir karışı bizim vatanımızdır. Kimsenin el sürmesine izin vermeyiz. Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir. Bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinin her bir parçası bizim vatanımızdır. Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız.”

ADAM DA ŞEFKAT YOK

“Kobani’den gelenler nereye geldi? Türkiye’ye... Kobani’den gelen 300 bin kişiyi Türkiye’de ağırlıyoruz. Şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci Türkiye’de. Biz bunları apırlarken bay Kemal ‘Suriye’den gelenler vergi ödüyor mu?’ diyor. Bunlar katil Esad’ın bombalarından gelip sığındır. Biz bunlara bakmayacak mıyız? Ama adam böyle bir şefkat yok ki. Bir merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman merhametle, şefkatle muamele edeceğiz.”

MİLADIN BAŞLANGICI

“31 Mart bir beka seçimidir. 31 Mart belediyelerden başlayarak bölgemizde tarihi bir değişimin miladın başlangıcı olacaktır. olacaktır. Türkiye’nin en kritik seçimlerinden biri diyoruz. Şimdi yeni bir Şırnak var. İstiyoruz ki terör örgütünün desteğindekilerle değil sizlere gerçekten sahip çıkacak AK Parti iktidarıyla yerel seçimlerde Şırnak’ta yeni bir dönem başlasın. Şırnak, 31 Mart’ta şehrine ve ülkesine sahip çıkıyor musun? Asla korkmak, yılmak yok. Çok çalışacağı. Durmak yok. Biz Şırnak’a tarihinde görülmemiş hizmetlerle Şırnak’ı buluşturduk. 17 yılda Şırnak’a 10,5 katrilyon buraya yatırım yaptık. Eğitimde 3380 yeni derslik yaptık. Şırnak Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Şırnak’ın evlatlarının üniversiteyi ayaklarına getirdik.”

MÜJDELERİ SIRALADI

Cizre Stadyumu kullanılamaz durumda. İlçemize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Proje hazır. Şimdi ihaleye hazırlanıyoruz. Gelelim diğer müjdeye. Şırnak ilimize şehir hastanesi standardında 500 yataklı muhteşem bir bölge hastanesi kazandırıyoruz. Son 17 yılda toplam 56 sağlık tesisi yaptık. Silopi Devlet Hastanesi’ni ilave yataklarla büyüteceğiz. Evlerin bodrumlarında bunlar tüneller açmadılar mı? ”

SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ

“Şırnak’taki bölünmüş yollara 165 kilometre daha ilave ettik. Cudi viyadüğünü tamamladık. İmar barışı ile yaklaşık 36 bin Şırnaklı kardeşimizin sorunlarını çözdük. Şırnak Şerafettin Havalimanı’nı şehrimize kazandırdık. Yolcu trafiği 422 bine ulaştı. İnşası süren 5 barajı bitirmek üzereyiz. Şırnak, Silopi, İdil ve Cizre’ye içme suyu temin ettik. Çocuklarınızı dağlara kimler kaçırdı, bu teröristler değil mi? Onun için dik duracağız sağlam duracağız. Artık bu ülkenin de Şırnak’ın da terör örgütüne kaptıracak tek bir evladı yoktur. Vicdansız insanlar Güneydoğulu vatandaşlarımı inim inim inletti. Artık bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı.”

HALK BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ