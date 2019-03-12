'Ortak tarihin çocuklarıyız'
Başkan Erdoğan, Şırnak ve Hakkari’den seslendi, birlik beraberlik mesajı verdi: Aynı topraklarda yaşıyor aynı kaderi paylaşıyoruz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır.
Başkan Erdoğan, partisinin Şırnak mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, “31 Mart bir beka seçimidir. 31 Mart belediyelerden başlayarak bölgemizde tarihi bir değişimin miladın başlangıcı olacaktır. Türkiye’nin en kritik seçimlerinden biri diyoruz” dedi. ‘Müjdelerim var size’ diyen Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Cizre Stadyumu kullanılamaz durumda. İlçemize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Proje hazır. İlimize şehir hastanesi standardında 500 yataklı muhteşem bir bölge hastanesi kazandırıyoruz.”
AYNI BEDEN AYNI RUH
“Bizler hep birlikte aynı kıbleye yönelen yan yana saf tutanlarız. Aynı beden aynı ruhuz. Doğu’da biziz Batı’da biziz. Biz bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Her türlü ayrımcılık bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu bayrak, bu ezan, bu devlet hepimizindir. Şrınak’ı Trabzon’dan Antalya’dan Bursa’dan ayrı düşünemeyiz. Bu ülke vatan, devlet hepimizindir. Bu bayrağa rengini veren şehit kanları, hepimizin ecdadının ortak mücadelesini temsil ediyor. Bu ülkenin her bir karışı bizim vatanımızdır. Kimsenin el sürmesine izin vermeyiz. Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir. Bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinin her bir parçası bizim vatanımızdır. Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız.”
ADAM DA ŞEFKAT YOK
“Kobani’den gelenler nereye geldi? Türkiye’ye... Kobani’den gelen 300 bin kişiyi Türkiye’de ağırlıyoruz. Şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci Türkiye’de. Biz bunları apırlarken bay Kemal ‘Suriye’den gelenler vergi ödüyor mu?’ diyor. Bunlar katil Esad’ın bombalarından gelip sığındır. Biz bunlara bakmayacak mıyız? Ama adam böyle bir şefkat yok ki. Bir merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman merhametle, şefkatle muamele edeceğiz.”
MİLADIN BAŞLANGICI
“31 Mart bir beka seçimidir. 31 Mart belediyelerden başlayarak bölgemizde tarihi bir değişimin miladın başlangıcı olacaktır. olacaktır. Türkiye’nin en kritik seçimlerinden biri diyoruz. Şimdi yeni bir Şırnak var. İstiyoruz ki terör örgütünün desteğindekilerle değil sizlere gerçekten sahip çıkacak AK Parti iktidarıyla yerel seçimlerde Şırnak’ta yeni bir dönem başlasın. Şırnak, 31 Mart’ta şehrine ve ülkesine sahip çıkıyor musun? Asla korkmak, yılmak yok. Çok çalışacağı. Durmak yok. Biz Şırnak’a tarihinde görülmemiş hizmetlerle Şırnak’ı buluşturduk. 17 yılda Şırnak’a 10,5 katrilyon buraya yatırım yaptık. Eğitimde 3380 yeni derslik yaptık. Şırnak Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Şırnak’ın evlatlarının üniversiteyi ayaklarına getirdik.”
MÜJDELERİ SIRALADI
Cizre Stadyumu kullanılamaz durumda. İlçemize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Proje hazır. Şimdi ihaleye hazırlanıyoruz. Gelelim diğer müjdeye. Şırnak ilimize şehir hastanesi standardında 500 yataklı muhteşem bir bölge hastanesi kazandırıyoruz. Son 17 yılda toplam 56 sağlık tesisi yaptık. Silopi Devlet Hastanesi’ni ilave yataklarla büyüteceğiz. Evlerin bodrumlarında bunlar tüneller açmadılar mı? ”
SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ
“Şırnak’taki bölünmüş yollara 165 kilometre daha ilave ettik. Cudi viyadüğünü tamamladık. İmar barışı ile yaklaşık 36 bin Şırnaklı kardeşimizin sorunlarını çözdük. Şırnak Şerafettin Havalimanı’nı şehrimize kazandırdık. Yolcu trafiği 422 bine ulaştı. İnşası süren 5 barajı bitirmek üzereyiz. Şırnak, Silopi, İdil ve Cizre’ye içme suyu temin ettik. Çocuklarınızı dağlara kimler kaçırdı, bu teröristler değil mi? Onun için dik duracağız sağlam duracağız. Artık bu ülkenin de Şırnak’ın da terör örgütüne kaptıracak tek bir evladı yoktur. Vicdansız insanlar Güneydoğulu vatandaşlarımı inim inim inletti. Artık bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı.”
HALK BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak’ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla mitinge ilgi gösterdi ve Başkan Erdoğan’a büyük sevgi gösteresinde bulundu.
HAKKARİ
Çukur değil, eser siyaseti yapıyoruz
Erdoğan Hakkari’de yaptığı konuşmada, “Kandil’e peşkeş çekilen o paraların sizin için harcandığında şehrinizin nasıl güzelleştiğini gördünüz. Biz çukur siyaseti değil, eser siyaseti yapıyoruz” dedi.
‘Hakkari’nin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum’ diyen Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Hakkari’yi çok daha ileriye götüreceğiz. Çukur terörünün izlerini silmiş bir Hakkari gördüm. Kamu kurumlarımız Hakkari’ye hizmetler yaptılar. Teröristlerin enkaza çevirdikleri şehrimizi bambaşka noktaya getirdiler. Kandil’e peşkeş çekilen paraların size harcandığında şehrin ne kadar güzelleştiğini gördünüz. Biz çukur siyaseti değil, eser siyaseti yapıyoruz.”
MÜHİMMAT TAŞIDILAR: “Belediye kamyonlarının teröristlere mühimmat taşımak yerine sizlere hizmet etmek için kullanıldığında nelerin başarıldığını gördünüz mü? Bu süreçte kimlik siyaseti yapanlarla eser siyaseti yapanlar arasındaki o büyük farkın ortaya çıktığına inanıyorum. Yavrularımızı Kandil’e kaldıranlara 31 Mart’ta hesap soruyor muyuz? Kandil’deki terör baronlarına hizmet edenlerle devletinin ve milletinin emrinde sizlere hizmet etmek için çalışanların ayrımının farkına varıldığına inanıyorum.”
HALKIMI ALDATTILAR: “Son 5 senede Hakkari neler gördü neler. Aydınlığı da terör karanlığını da gördü. İnsanı büyüleyen şu güzelliğin Kandil’in kapı kulları tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Hakkari’nin 31 Mart’ta karanlık yerine aydınlığı, baskı yerine özgürlüğü tercih edeceğine inanıyorum. Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki, Cumhurbaşkanı HDP’ye oy verenler teröristtir. Benim ağzımdan siz böyle bir şey duydunuz mu? Ben HDP’yi yönetenlere terörist diyorum.”
SAYGI DA DUYMAYIZ: “Ezanı yuhalayan, ıslıklayan edepsiz pankartları ile saygısızlıkta sınır tanımayan o güruhun arkasında CHP, HDP var. Ezanımıza bayrağımıza saygı göstermeyene saygı duymayız fırsat da vermeyiz.”
ETLE TIRNAK GİBİYİZ: “Benim için Türk, Kürt aynı bakın yıllar yılı siyasetin içindeyim meydanlarda hep şunu söyledim. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Teröristler rahatsız olsa da biz etle tırnak gibiyiz. Hep birlikte Türkiye’yiz.”
Erdoğan, Mondi ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü. Erdoğan ve Modi’nin görüşmesinde, ikili ilişkiler ile Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı.
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