Osmani: Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsi olarak desteğini bize her fırsatta gösteriyor

Cumhurbaşkanı Osmani, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında TRT World'den Andrew Hopkins'in moderatörlüğünü yaptığı "ADFTalks" paneline konuşmacı olarak katıldı.

ADF'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmani, ADF'nin liderleri sadece konuşmak değil "bir şeyler" yapmak için de bir araya getiren forumlardan biri olduğunu söyledi.

Osmani, ADF'nin "birbirleriyle konuşmayan farklı ülkelerden" yetkilileri bir araya getirdiğinin ve tartışma merkezi haline geldiğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini sundu.

Son zamanlarda uluslararası alanda görünen krizlere ve olumsuz havaya işaret eden Osmani, bu nedenlerle diplomasi ve insan merkezli yaklaşımların önemine dikkati çekti.

Osmani, ülkesindeki gençlerin ilk kez savaşı bilmeden yaşadıklarını söyleyerek Kosova'da geçmiş kuşakların savaşlarla yüzleştiğini vurguladı.

- KOSOVA'NIN TANINMA SÜRECİ

Ülkesinin bağımsızlık ilanından itibaren diğer ülkelere işbirliği teklif ettiğini dile getiren Osmani, tanınma sürecinde ivme kazandıklarını ve 118 ülkenin Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığı bilgisini paylaştı.

Osmani, süreçte karmaşık durumların da yaşandığını ve bazı "yanlış bilgilerin" ve "karşı propagandaların" yayıldığını belirtti.

Uluslararası hukuk bağlamında Kosova'nın tanınma sürecine değinen Osmani, ülkesinin bağımsızlığı konusunda herhangi bir soru işaretinin olmadığı, Sırbistan'ın, Kosova ile tanınma konusunu çözmemesi halinde AB sürecinde engellerle karşılaşacağı değerlendirmesini yaptı.

Osmani, ülkesinin yoğun uluslararası destek aldığına ve bunun için minnettar olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da şahsi olarak desteğini bize her fırsatta gösteriyor." dedi.

Bazı ülkelerin kendi iç meseleleri gibi nedenlerle Kosova'yı tanımadığını söyleyen Osmani, Çin'in hızlı bir harekette bulunacağını, Rusya'dan ise "olumlu bir hareket" beklemediklerini dile getirdi.

Osmani, ülke askerlerinin görev yaptıkları bölgelerde ABD ve Türk ordusuna büyük destekler sağladığını söyleyerek Türkiye ile ABD'nin Kosova'nın "en büyük savunma paydaşları" olduğunu vurguladı.

İki ülkenin Kosova için becerileri artırma, çeşitli mekanizmaları satın alma alanındaki önemine değinen Osmani, Kosova'nın daha fazla eğitim ve satın alma istediğini söyledi.

- TÜRKİYE-KOSOVA İLİŞKİLERİ

Osmani, Türkiye ile Kosova'nın her alanda harika ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak savunma ve ekonomi alanında bunların daha da güçlendirilmesini istediklerini dile getirdi.

İki ülkenin coğrafi açıdan yakın ve tarihi bağlara sahip olduğunu belirten Osmani, en önemli faktörün ise Türkiye-Kosova ilişkilerinin güvene dayanması olduğunun altını çizdi.

Osmani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin olağanüstü bir dostu oldu. Kosova halkının minnettarlığı çok büyük ve onunla, tüm kabinesiyle ama en önemlisi buraya her geldiğimizde Kosova halkına büyük sevgi ve destek gösteren Türk halkıyla çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı, sözlerini Türkçe, "Kalbimden çok teşekkür ederim!" ifadesiyle bitirdi.