Osmanlı dönemine işaret edip Türkiye'nin garantörlüğüne destek verdi

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, 24 TV'de SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda'nın sorularını cevaplandırdı.

İsrail'in savaşı 7 Ekim'de başlamış gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Filistinli büyükelçi, "İsrail'in söyledikleri yalan. Bu savaşın asırlık bir süreci vardır. Bu savaş 1917'de Osmanlı'nın bölgeden çıkmasıyla başladı. Bizi Müslüman ve Arap toplumunun bir parçasıyız. Biz kuzeyden gelmedik. Bizim haklarımıza tecavüz edildi. Biz bu coğrafyada haklarımızı savunuyoruz. İsrail'in ikiyüzlü bir politikası var. İsrail hakikatin konuşulmasını istemiyor" dedi.

Türkiye'nin Filistin adına garantör olma talebine ilişkin Mustafa, "Bütün direnişçi güçlerimizle emperyalizme karşı savaşıyoruz. Filistin yetim değildir, dostları var. Ama daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Garantörlük için çaba gösteriliyor. Bütün projelere hazırız. Bütün bu katliamı farketsinler ve bizi yalnız bırakmasınlar. Siyonizmin gerçek yüzünü görmeliler. Arap ve Müslüman kardeşlerimiz için zaman hiç geç değil. İsrail'e karşı bütün belgeleri kullanmalılar." dedi.

İSRAİL'İN ZORUNLU GÖÇ POLİTİKASI



Faed Mustafa, İsrail'in zorunlu göç politikasına yönelik, "Bizi yerimizden etmek istiyorlar. Batı Şeria'daki insanları Ürdün'e sürdüler. İsrail'in politikası çok tehlikelidir. Dünyanın birçok ülkesinden Yahudileri getirip buraya yerleştirdiler. Filistinlileri diğer ülkelere sürdüler. Netanyahu, 7 Ekim'i ileri sürerek hedeflerini genişletmek istiyor. Filistinliler bu toprakları bırakmayacak" açıklamasında bulundu.

MISIR'IN GÖÇ KONUSUNDAKİ TUTUMU



Mısır'ın göç konusundaki tutumuna değinen Mustafa, "Bizi hicrete zorluyorlar. İsrail, Sina Çölü'ne göç için Mısır'a baskı yaptı. Mısır halkının tek bir görüşü vardır ve bunu destekliyoruz. Aynı duruşu Ürdün'den de bekliyoruz. Bu göç projesi her zaman İsrail'in aklındadır. Gazze'nin altyapısını mahvedip insanları sürmeyi hedefliyorlar" ifadelerini kullandı.

"BM İSRAİL'İ KORUYOR"



BM'nin İsrail'i koruduğunu söyleyen Büyükelçi, "İki devletli çözümü reddeden İsrail'dir. Uluslararası kararlar devreye girmiyor. BM İsrail'le ortaktır. 1967 sınırlarına göre kendi devletimizi kurmalıyız" dedi.

"NETANYAHU BARIŞ İSTEMİYOR"



İsrail askeri güç kullanarak Filistin'e boyun eğdirmek istediğini belirten Mustafa, "İsrail yalan söylüyor. Netanyahu bir kaç gün önce çok büyük bir yanlış yaptı. Oslo Anlaşmaları'na karşı olduğunu söyledi. Büyüklerimiz ölüyor küçüklerimiz ise gün geçtikçe davasına sahip çıkıyor. Bağımsızlık bir insana ait değildir herkese aittir" dedi.

ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren Büyükelçi, "ABD hükümeti İsrail'in ortağıdır. Bu savaşa ilk günden dahil oldular. Milyarlarca dolarlık askeri malzeme desteği verdiler. İsrail'e destek vermeleri için Batılı ülkelere baskı yaptılar" dedi.

Mustafa, "Çatışmaların durmasından sonra Filistin'in siyasi durumu ne olacak?" sorusuna ilişkin ise, "Yarına değil, bugün ne olacağına bakmalıyız. Bu kanın durmasını istiyoruz. Gazze'de yönetim nasıl olur, önemli değil. Gazze bizim parçamızdır. Gazze'nin geleceğine biz karar vereceğiz. ABD ve İsrail değil. Kudüs ve Batı Şeria ve Gazze'yi alıp bütün bir devlet kurmak istiyoruz" karşılığını verdi.

TÜRKİYE-FİLİSTİN BAĞLARI GÜÇLÜ



Türkiye-Filistin ilişkilerine de değinen Mustafa, "Türkiye halkıyla bağlarımız çok güçlü. Osmanlı'nı himayesinde 400 yıl yaşadık. Her zaman Türkiye halkı bize sahip çıktı. Bize karşı sevginizi biliyoruz. Kutsal mekanlarınız bize emanet" dedi.