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Politika

Osmanlı torunu devlet başkanından Türkçe paylaşım! Türkiye'ye geliyor

Osmanlı torunu olan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, bu yıl ilk yurt dışı gezisine Perşembe günü Türkiye ziyaretiyle başlayacak.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 00:25 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 00:25
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Osmanlı torunu olan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye'ye geliyor.

OSMANLI TORUNU DEVLET BAŞKANINDAN TÜRKÇE PAYLAŞIM!

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı Türkçe, İspanyolca ve İngilizce paylaşımlarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bukele Türkçe dilindeki paylaşımında, "Bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİTCOİN'İ YASAL PARA BİRİMİ YAPAN İLK ÜLKE EL SALVADOR OLMUŞTU

41 yaşındaki Bukele, ülkesinde Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin'in "yasal para" birimi olarak kullanılmaya başlamasıyla sık sık gündeme gelmişti. Hükümet, Bitcoin'in yasal para birimi olarak kullanılmasına ilişkin hazırlıklar kapsamında kripto para biriminin dolara çevrilmesi ve komisyon olmadan geri çekilmesine izin veren Chivo dijital cüzdanının ATM'lerini kurmuştu. Hükümet ayrıca, Bitcoin kullanımını teşvik etmek için Chivo Cüzdan aracılığıyla herkese 30 dolar değerinde Bitcoin verileceğini açıklamıştı. Bukele'nin öncülüğünde hazırlanan plan, El Salvadorluların çoğunlukla ABD'den yapılan havale komisyonlarında 1 yılda harcanan 400 milyon dolardan tasarruf etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

KÖKLERİ OSMANLI'YA DAYANIYOR

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'nin kökleri Osmanlı Devleti egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor. Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin'in Kudüs topraklarından Osmanlı pasaportuyla Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.

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