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Politika

Osmanlı'yı örnek gösterdiler: Türkiye, liderlik edebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasının bölgesel güçte olduğunu yazan Yunan basını, Türkiye'nin Filistin diplomasisine vurgu yaptı. 'Erdoğan'ın gözü büyük oyunda' başlıklı yazıda, Türkiye'nin Gazze için oluşturulmak istenen çok uluslu bir güce liderlik etme konusuyla ilgilendiği ifade edildi. Osmanlı'nın yüzyıllar boyunca Avrupa'nın zulüm gören Yahudileri için güvenli bir sığınak olduğu kaydedilirken, Türkiye'nin antisemitizmden etkilenmediği belirtildi.

Star Gazetesi26 Mayıs 2024 Pazar 15:56 - Güncelleme:
Osmanlı'yı örnek gösterdiler: Türkiye, liderlik edebilir
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Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü Gazze diplomasisine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Ankara ziyaretine ilişkin detayların ele alındığı yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'in "Hamas terör örgütüdür" sözüne karşılık gösterdiği tepkiye de yer verildi.

"YUNANİSTAN'IN AKSİNE ERDOĞAN'IN DIŞ POLİTİKASI BÖLGESEL BİR GÜÇTÜR"

"Erdoğan'ın gözü büyük oyunda" başlığını kullanan haberde, Yunanistan'ın aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasının bölgesel bir güç taşıdığı anlatıldı.

"HİÇBİR NATO VE AB ÜLKESİ GAZZE MACERASI İSTEMİYOR"

ABD'nin Arap devletlerinin katılımıyla Gazze'yi yönetecek çokuluslu bir güç oluşturma planıyla ilgilendiğine işaret eden Yunan basını, NATO'nun ve hiçbir Avrupa Birliği üyesi ülkesinin Gazze konusunda bir maceraya bulaşmaya istekli olmadığı ifade edildi.

"ERDOĞAN'IN GÖZÜ BÜYÜK OYUNDA"

Haberde, "Bölgede yüzyıllar öncesine dayanan varlığıyla NATO'daki tek Müslüman ülkenin lideri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda Orta Doğu'da oynanan daha büyük oyunla ilgilendiği açık" ifadeleri kullanıldı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELEŞTİRİLERİNİN TEK HEDEFİ İSRAİL BAŞBAKANIDIR"

Osmanlı'nın yüzyıllar boyunca Avrupa'nın zulüm gören Yahudileri için güvenli bir sığınak olduğu kaydedilirken, "Aynı şekilde modern Türkiye de antisemitizmden etkilenmemiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerinin tek hedefi İsrail başbakanıdır. Artık bundan sonra ne olacağını görmemiz gerekiyor" denildi.

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