Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Aziz milletim, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri takip eden tüm vatandaşlarımıza buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kardeşimizin her birine rahmet diliyorum. Onlardan bize belki bir ömür boyu gönül kırgınlığı kaldı. Hayatını kaybedenlerin yarısının çocuk olması yüreğimizdeki yangını artırdı. Yakınlarını kaybeden ailelerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla bir günlük milli yas ilan ettik. Bolu'da yaşanan elim hadisede de milletimiz kenetlendi.

"KİRALIK KALEMLER SEVİYEYİ AŞAĞI ÇEKTİ"

Kimini kendini bilmezler dışında milletimiz her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Münakaşalardan özellikle uzak durduk. Yangın sonrası ana muhalefet iftiralara başladı. Biz sükut ettikçe ana muhalefet, kiralık kalemler ve tetikçi ekran yüzleri seviyeye aşağı çekti. Bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Kendilerini aklama yarışına girdiler. Ülkemiz muhalefeti adına teessüfle takip ettiğimi pespayeliklerine rağmen duruşumuzu bozmadık.

GÖZALTI SAISI 28'E YÜKSELDİ

Gece 03.27'de başlayan yangının haberi ulaşır ulaşmaz devletimizin tüm ekiplerini seferber ettik. Yaralanan 51 kardeşimizin sağlık kuruluşlarına intikali süratle gerçekleştirildi. Evlatlarını, sevdiklerini zamansız şekilde kaybeden vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek için gereken her şeyi yaptık, yapacağız. Facianın tüm yönleriyle araştırılması noktasında soruşturmaların süratle başlatılmasını sağladık. 8 kişilik heyet kuruldu. Bu heyet çalışmalarına devam ediyor. Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. 19 kişi tutuklandı, 7 kişi için adli kontrol şartı var.

"YANAN OTELDE İHMALLER VARDI"

İhmali olanların hesap vermesi için soruşturma sürüyor. Yanan otelde ihmaller vardı. İnanıyorum ki soruşturma sürecinde soru işaretleri giderilecek, karanlık noktalar aydınlatılacaktır. Kimse sorumluluktan kaçamaz, adalet tecelli edecek. Başvuruyu geri çekme olayı aydınlatılacak. İtfaiye raporu sümenaltı edilmiş otelde büyük ihmaller var.

Yargımızın görev alanına giriyorsa adalete teslim edeceğiz. En ince detayına kadar bu facianın soruşturulmasını temin edeceğiz. Laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği her sosyal medya mecrası değil bağımsız Türk mahkemeleridir.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin kürsüsünden bugün şu çağrıyı tüm samimiyetimle yapıyorum; kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kusura bakmayın, fırsatçılığa, yüzsüzlüğe pabuç bırakmayız. Milletimizin acılarının üzerinde arsızca tepinilmesine 'eyvallah' demeyiz. Aç gözlü müptezellerin 'daha fazla para kazanacağız' diye vatandaşlarımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yoktur ve olamaz. Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken, hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz. Gözyaşımızı içimize akıtma pahasına vakur davrandıkça, muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması vicdan tutulmasıdır.

"TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE"

Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar. Turpların büyükleri heybede dediğimiz için rahatsız oldular çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar.