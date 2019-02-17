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'Oylar online takip edilecek'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Sadi Güven, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin ön hazırlıklarını tamamladıklarını, bugün itibarıyla Türkiye’de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğunu bildirdi. Seçmenlerin 28 milyon 929 bin 732’sinin kadın, 28 milyon 128 bin 904’ünün erkek olduğunu ifade eden Güven, bu seçimde ilk defa oy kullanacakların sayısının da 1 milyon 156 olduğunu kaydetti.

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91 BİNİ DONDURULDU 

Beyan ettiği adreste oturmayan 91 bin 93 seçmenin kaydının dondurulduğunu belirten Güven, seçim güvenliğinde en önemli konunun, oy kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanakların eş zamanlı olarak YSK’nin internet sitesinde görüntülenebilmesi olduğunu vurguladı. “Seçimlerde yarışan da seçimleri yapan da siyasi partiler” diyen Güven, partilerin sandığa sahip çıkmasını istedi. Güven, vatandaşların oylarını kullandıkları sandıkta seçim sonunda tutulan sayım döküm cetvelinin, kare kodlu olarak ilçe seçim kurulu tarafından tarandıktan sonra ilçe birleştirme tutanaklarıyla siyasi partilerle eş zamanlı olarak YSK’ye gönderildiğini anlattı. Seçim güvenliği açısından ayrıca, seçimlerdeki tüm sandıkların siyasi partili üyelerinin imzaladığı sandık sonuç tutanaklarının, YSK’nin internet sitesinden görülebildiğini ifade eden Güven “Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın tutanağını, bu sandığın ilçe, il birleştirmesini Türkiye geneline kadar bizim sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin” dedi. 

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