'Oylar sandıkta iç edildi'

Cumhur İttifakı’nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimlere ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart seçimlerinin ardından iki açıklama yapıldığını, önce CHP adayının rakam vererek 29 bin 500 civarında oy farkıyla kazandığını ilan ettiğini, kendisinin de aynı gece eldeki bilgilere göre kazandığını söylediğini anlattı. Ertesi gün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’in açıklama yaparak 27 bin 889 oyla CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu ifade ettiğini anımsatan Yıldırım, böylece sandık sonuçlarına ait ilk bilgilerle beraber seçim esnasında, seçim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan şaibeler ve yolsuzluklar gibi anormalliklerin gündeme geldiğinin görüldüğünü aktardı.

1946’YI HATIRLATTI

31 Mart seçimlerinde toplam 522 itiraz var olduğunu belirten Binali Yıldırım “Bunun 485’i ret görmüş, 13’ü kabul edilmiş, 24’ü de kısmen kabul edilmiş. Burada AK Parti, CHP, MHP, İP, HDP, BBP, Saadet, DSP, DP, Vatan ve bağımsız var. Dolayısıyla herkes itiraz hakkını kullanmış, kullanmaya devam ediyor. Bu itiraz süreci, seçim kültürümüzde her seçimde olmuştur. Hatta ilk itiraz seçimlere 1946’da olmuş. 1946 seçimleri yarı serbest seçimlerdir. İtirazı da CHP yapmıştır. Açık oy, gizli tasnif olmasına rağmen o itirazı yapan da CHP’dir. Dolayısıyla itiraz kültürü CHP’ye yabancı değildir. Bugün bu itiraza tahammülsüzlük esasında anlaşılabilir değildir. Biz hukukun peşindeyiz, vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunu da kısmen başardık. Başlangıçta 29 bin-27 bin açıklanan rakamlar bugün 12 bin 200 seviyesine gerilemiştir. Bu şunu gösteriyor. Oylar sandıkta iç edilmiştir. Bu kadar açık. Geçersiz oyları sayıyoruz. 5 bin 500 bana çıkıyor, 500 ona çıkıyor. Normal mi?

Binali Yıldırım, basın toplantısını İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile birlikte gerçekleştirdi.

USULSÜZLÜK YAPILDI

Binali Yıldırım, şunları söyledi: Yani kendi iradenizle seçmen nakli yapmıyorsunuz, bilgisayarın başında, belediyeden aldığınız numaratajı kullanarak, bir de belediyenin iş yaptığı müteahhitlerin işçilerine, hepsine TC kimlik numaralarını alarak oturduğunuz yerden bu seçmen girişlerini yapıyorsunuz. Ne kadar hazin bir durum ki MHP ilçe başkanı, bizim müttefikimiz, evinde 6 tane seçmen yapılmış, haberi yok. Kepazelerin geldiği boyutu görüyorsunuz. Bu arkadaş kim? CHP’li Büyükçekmece Belediyesinden nüfusa geçici görevlendirilen biri. Seçmen ağırlığını CHP lehine değiştirmek için önceden planlanmış, hazırlanmış bir iş. İtiraz edilmesine rağmen süreç bittiği için askı süreci devam etmemiş, iptal edilebilecek kadar iptal edilmiş ama diğerlerine bir şey yapmamışlar. Sahtekarlığın son kullanma tarihi olmaz. Sahtekarlık başta yapılmışsa sonuna kadar da devam eder.

İMAMOĞLU AMİGOLUK YAPMASIN