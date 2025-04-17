CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tanık beyanları ve itirafçı ifadelerinde yer alan bilgilerin ardından, kurultayda oy kullanan 124 delegenin birinci dereceden akraba ve yakınlarının, CHP'li belediyelerin çeşitli birimlerinde işe alındığı belirlendi. İfadesi alınan bazı tanık ve itirafçılar, CHP'li belediyelerde yapılan bazı "usulsüz işe alımları" detaylandırarak kurultay delegeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu beyan etmişti. Bu ifadelerin ardından yapılan çapraz sorgu ve resmi kurum yazışmalarıyla birlikte, belediye personel alımlarının kurultayda kullanılan oylarla bire bir örtüştüğü tespit edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, kurultayda aktif rol alan 124 delegenin birinci derece akrabalarının işe alındığı belediyeler arasında İstanbul, İzmir, Ankara Büyükşehir ve bazı ilçe belediyeleri öne çıkıyor.

DÖVİZ BÜROSU KAMERALARI İNCELENDİ

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kurultay öncesi ve sonrasında elden para dağıtıldığına ilişkin tanık anlatımları üzerine, döviz bürolarının güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı. Paraları taşıyan ve delegelere ulaştıran şahısların görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, paraların çantalarla taşındığı ve bazı delege gruplarına giriş-çıkışlarda eşlik eden kişilerin organize hareket ettiği görüldü.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen somut delillerin ardından soruşturmayı genişletme kararı aldı. Elden para dağıtımına aracılık eden şahıslar hakkında örgütlü suç kapsamında işlem yapılması gündemde. MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu ve banka hareketleri ile çapraz kontrol edilen ifadelerin, savcılığın elindeki dijital delillerle uyuştuğu belirtiliyor. Yürütülen soruşturma kapsamında, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve bazı gazetecilerle birlikte 86 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmaya başlandı. Yeni bulguların, bu isimler hakkındaki süreci doğrudan etkilemesi bekleniyor.

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