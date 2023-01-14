Özalan'dan Demirtaş'a çok sert tepki: Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı

HDP'nin terörden tutuklu Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medya kullanıcılarını tehdit etti.

Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın tweetlerini beğenenlerin "darbenin sosyal medya ayağı suçlamasıyla" yargılanacağını iddia etti. Demirtaş'a yanıt Özalan'dan geldi.

"SEN KİMSİN DE MİLLETİ TEHDİT EDİYORSUN"

Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayan Özalan, "Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı? Sana bu tehdit cesaretini veren Altılı Masa'nın planlarını başlarına geçireceğiz. Sen de yıllardır içinde bulunduğun deliğe geri dön ve hak ettiğin şekilde yaşamaya devam et!" ifadelerini kullandı.

"BİR DİYECEĞİNİZ VAR MI?"

Bir mesaj daha paylaşan Özalan, "Selahattin Demirtaş denilen sarı torbaların başı, tweetlerimi beğenenleri ve paylaşanları CHP ve İyi Parti'yle birlikte yargılayacaklarını söylemiş. Bir diyeceğiniz var mı?" diye sordu.