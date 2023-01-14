İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2023 Cumartesi / 22 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7875
  • EURO
    20,3681
  • ALTIN
    1159.98
  • BIST100
    4984.86
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Özalan'dan Demirtaş'a çok sert tepki: Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı
Politika

Özalan'dan Demirtaş'a çok sert tepki: Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı

HDP'nin terörden tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın tweetlerini beğenenlerin 'darbenin sosyal medya ayağı suçlamasıyla' yargılanacağını iddia etti. Demirtaş'a cevap veren Özalan, 'Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı? Sana bu tehdit cesaretini veren Altılı Masa'nın planlarını başlarına geçireceğiz. Sen de yıllardır içinde bulunduğun deliğe geri dön ve hak ettiğin şekilde yaşamaya devam et!' ifadelerini kullandı.

14 Ocak 2023 Cumartesi 08:48 - Güncelleme:
Özalan'dan Demirtaş'a çok sert tepki: Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı
ABONE OL

HDP'nin terörden tutuklu Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medya kullanıcılarını tehdit etti.

Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın tweetlerini beğenenlerin "darbenin sosyal medya ayağı suçlamasıyla" yargılanacağını iddia etti. Demirtaş'a yanıt Özalan'dan geldi.

"SEN KİMSİN DE MİLLETİ TEHDİT EDİYORSUN"

Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayan Özalan, "Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı? Sana bu tehdit cesaretini veren Altılı Masa'nın planlarını başlarına geçireceğiz. Sen de yıllardır içinde bulunduğun deliğe geri dön ve hak ettiğin şekilde yaşamaya devam et!" ifadelerini kullandı.

"BİR DİYECEĞİNİZ VAR MI?"

Bir mesaj daha paylaşan Özalan, "Selahattin Demirtaş denilen sarı torbaların başı, tweetlerimi beğenenleri ve paylaşanları CHP ve İyi Parti'yle birlikte yargılayacaklarını söylemiş. Bir diyeceğiniz var mı?" diye sordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.