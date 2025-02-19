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Politika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'la görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 08:54 - Güncelleme:
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'la görüştü
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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Binali Yıldırım ile bir araya gelerek, Özbekistan ile TDT arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin başında Yıldırım, Mirziyoyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini iletti.

Görüşmede, TDT Aksakallar Konseyinin çok taraflı işbirliğinin koordine edilmesi ve geliştirilmesinde artan rolü ve aktif katılımı dikkate alınarak, teşkilat kapsamındaki çok taraflı işbirliğinin daha da genişletilmesi konuları ele alındı.

Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerinde kabul edilen belge ve girişimlerin hayata geçirilmesi için yapıcı ortaklığın genişletilmesi ve ilişkilerin artırılmasının önemi vurgulanan görüşmede ayrıca TDT kapsamında gelecek dönemde yapılacak etkinliklere hazırlık meseleleri ile bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi ile ilgili konular da gözden geçirildi.

Yıldırım, ülkedeki temasları kapsamında bugün Semerkant'ta Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı'nın açılışına katılacak.

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