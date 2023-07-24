İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2023 Pazartesi / 7 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9571
  • EURO
    29,9739
  • ALTIN
    1699.05
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Özcan, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: PKK ve uzantılarıyla, FETÖcülerle yolunuza devam ediniz
Politika

Özcan, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: PKK ve uzantılarıyla, FETÖcülerle yolunuza devam ediniz

14-28 Mayıs tarihlerinde yaşayan seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de sular durulmuyor. Partiden kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak gerçekleri günyüzüne çıkardı. Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Özcan, 'Siz, PKK ve uzantılarıyla, FETÖcülerle, Soros'un kurduğu TESEV üzerinden yolunuza devam ediniz.' dedi.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 07:35 - Güncelleme:
Özcan, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: PKK ve uzantılarıyla, FETÖcülerle yolunuza devam ediniz
ABONE OL

Seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından "değişim" seslerinin yükseldiği CHP'de sular durulmuyor. 28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan ve partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatmıştı.

Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüse de sesini, 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na duyuramayan Tanju Özcan, söz konusu eleştirilerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özcan, son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınlamıştı.

"ARKAMDA HERHANGİ BİR GÜÇ YOK, HALKIN GÜCÜ VAR"

"İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydında Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.

"İDDİALARINIZI İSPATLAYAMAZSANIZ..."

Özcan, kimsenin maşası olmayacağını belirterek, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması...' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerine yer verdi.

ÖZCAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVO

Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Özcan paylaşımında, "Koltuk sevdalılarıyla, FETÖCÜ danışmanlarınızla, Abdüllatif Şener'in Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile, yalancılığını tescil ettiğiniz Faik Öztrak ile yol yürümeye devam edin. Yolun sonu aydınlık...

"SİZ, PKK VE UZANTILARIYLA, FETÖ'CÜLERLE YOLUNUZA DEVAM EDİN"

Devam edin. Bitiriyorsunuz partiyi. Az kaldı, biraz daha gayret. 2014 Kurultayı'nda; "Unutmayın ben Dersimli Kemal'im" demiştiniz. Ben unutmadım... Siz, PKK ve uzantılarıyla , Fetöcülerle, Soros'un kurduğu TESEV üzerinden yolunuza devam ediniz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.