Özcan, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: PKK ve uzantılarıyla, FETÖcülerle yolunuza devam ediniz

Seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından "değişim" seslerinin yükseldiği CHP'de sular durulmuyor. 28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan ve partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatmıştı.

Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüse de sesini, 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na duyuramayan Tanju Özcan, söz konusu eleştirilerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özcan, son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınlamıştı.

"ARKAMDA HERHANGİ BİR GÜÇ YOK, HALKIN GÜCÜ VAR"

"İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydında Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.

"İDDİALARINIZI İSPATLAYAMAZSANIZ..."

Özcan, kimsenin maşası olmayacağını belirterek, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması...' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerine yer verdi.

ÖZCAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVO

Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Özcan paylaşımında, "Koltuk sevdalılarıyla, FETÖCÜ danışmanlarınızla, Abdüllatif Şener'in Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile, yalancılığını tescil ettiğiniz Faik Öztrak ile yol yürümeye devam edin. Yolun sonu aydınlık...

"SİZ, PKK VE UZANTILARIYLA, FETÖ'CÜLERLE YOLUNUZA DEVAM EDİN"

Devam edin. Bitiriyorsunuz partiyi. Az kaldı, biraz daha gayret. 2014 Kurultayı'nda; "Unutmayın ben Dersimli Kemal'im" demiştiniz. Ben unutmadım... Siz, PKK ve uzantılarıyla , Fetöcülerle, Soros'un kurduğu TESEV üzerinden yolunuza devam ediniz."