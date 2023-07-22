Özdağ'ı Wilders'e benzeten küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'na kızgın: İyi ki kazanamamışız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın "Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık." açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu. "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu, "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'A 'YERLİ WİLDERS' BENZETMESİ: SEÇİMLERİ İYİ Kİ KAZANAMAMIŞIZ

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki 'gizli' protokolün ortaya çıkması sonrası ittifakın diğer üyelerinden sert tepkiler gelmeye başladı. Yedili Masa ortaklarından Gelecek Partisi'nin Sözcüsü Serkan Özcan, Özdağ'ı Türkiye karşıtı skandal çıkışlarıyla tanınan Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'e benzetti.

Özcan, Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Görmek istediğimiz İçişleri Bakanlığı yerli Wilders modeli miydi? İyi ki kazanamamışız." dedi.

"ARKADAN ŞEFFAF OLMAYAN YÖNTEMLERLE..."



Özcan'ın açıklamaları şöyle:

"Kusura bakmayın, kim olursanız olun! Böyle bir perspektifi yerli Wilders olarak değerlendireceğim. Bir siyasetçiyle arkadan şeffaf olmayan yöntemlerle bizim politikalarımızı ortadan kaldıramazsınız böyle bir hakkınız yok.

Görmek istediğimiz İçişleri Bakanlığı yerli Wilders modeli bir İçişleri Bakanlığı mı? İyi ki kazanamamışız. Bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. Eğer Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacaksa iyi ki kazanamamışız"