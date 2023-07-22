İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2023 Cumartesi / 5 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Özdağ'ı Wilders'e benzeten küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'na kızgın: İyi ki kazanamamışız
Politika

Özdağ'ı Wilders'e benzeten küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'na kızgın: İyi ki kazanamamışız

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki 'gizli' protokolün ortaya çıkması sonrası ittifakın diğer üyelerinden sert tepkiler gelmeye başladı. 7'li koalisyon ortaklarından Gelecek Partisi'nin Sözcüsü Serkan Özcan, Özdağ'ı Türkiye karşıtı skandal çıkışlarıyla tanınan Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'e benzetti. Özcan, 'Görmek istediğimiz İçişleri Bakanlığı yerli Wilders modeli miydi? İyi ki kazanamamışız.' dedi.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 08:30 - Güncelleme:
Özdağ'ı Wilders'e benzeten küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'na kızgın: İyi ki kazanamamışız
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın "Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık." açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu. "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu, "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'A 'YERLİ WİLDERS' BENZETMESİ: SEÇİMLERİ İYİ Kİ KAZANAMAMIŞIZ

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki 'gizli' protokolün ortaya çıkması sonrası ittifakın diğer üyelerinden sert tepkiler gelmeye başladı. Yedili Masa ortaklarından Gelecek Partisi'nin Sözcüsü Serkan Özcan, Özdağ'ı Türkiye karşıtı skandal çıkışlarıyla tanınan Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'e benzetti.

Özcan, Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Görmek istediğimiz İçişleri Bakanlığı yerli Wilders modeli miydi? İyi ki kazanamamışız." dedi.

"ARKADAN ŞEFFAF OLMAYAN YÖNTEMLERLE..."

Özcan'ın açıklamaları şöyle:

"Kusura bakmayın, kim olursanız olun! Böyle bir perspektifi yerli Wilders olarak değerlendireceğim. Bir siyasetçiyle arkadan şeffaf olmayan yöntemlerle bizim politikalarımızı ortadan kaldıramazsınız böyle bir hakkınız yok.

Görmek istediğimiz İçişleri Bakanlığı yerli Wilders modeli bir İçişleri Bakanlığı mı? İyi ki kazanamamışız. Bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. Eğer Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacaksa iyi ki kazanamamışız"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.