Özdağ'ın ''İçişleri Bakanı olacağım'' çıkışı 7'li koalisyonda iç savaş çıkarttı!

7'li koalisyon 14 Mayıs'ta yaşadığı seçim hezimetini bir türlü üzerinden atamıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4,5 puan gerisinde kalan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasıyla çırpınmaya başladı.



Seçimlerde Kandil'in ve HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu, çarkçı siyasetinin yeni bir örneğini de daha gösterdi. U dönüşü yaparak milliyetçilerin oyuna gözünü diken Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'dan medet umar hale geldi.



'Kazanırsa iç savaş çıkar, FETÖ geri döner' diyen Özdağ, Kılıçdaroğlu ile gizli kapılar arkasında kirli pazarlıklara girişti. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu desteğini açıklamadan önce attığı twitle bir nevi yapılan kirli pazarlığı ifşa etmiş oldu.

Çeşitli Bakanlıklar, TİKA Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ile ilgili başkanlıkların Zafer Partisi'ne verileceği yönündeki iddialar ortada dolanırken Ümit Özdağ, "Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" sözü 7'li koalisyonunda depreme yol açtı.

Özdağ'da tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım. Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir" ifadelerini kullandı.