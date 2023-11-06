Özdil, Özgür Özel ve ekibini topa tuttu: Yalan söylemeye devam edecekler

Yılmaz Özdil, CHP'nin CHP'nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel ve ekibini topa tuttu.

"Değişim denilen ekip 13 yıldır kaybeden ekip" ifadelerini kullanan Özdil, "Aralarında sadece Kılıçdaroğlu yok. Ekip aynı ekip. Manisa'da bile karşılığı olmayan biri, şimdi komple Türkiye'yi mi kazanacak" diye konuştu.



'AYNI YALANLARLA KANDIRACAKLAR'



Seçmeni, CHP yandaşı medya aracılığıyla aynı yalanlarla umutlandıracaklarını fakat neticenin aynı olacağını söyleyen Özdil, "Yerel seçime kadar size yalan söylemeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.