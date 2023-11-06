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Politika

Özdil, Özgür Özel ve ekibini topa tuttu: Yalan söylemeye devam edecekler

CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'i ve ekibine sert eleştirilerde bulundu. Özdil, 'Değişim denilen ekip 13 yıldır kaybeden ekip. Aralarında sadece Kılıçdaroğlu yok. Ekip aynı ekip. Manisa'da bile karşılığı olmayan biri, şimdi komple Türkiye'yi mi kazanacak. Yerel seçime kadar size yalan söylemeye devam edecekler.' dedi.

6 Kasım 2023 Pazartesi 20:48 - Güncelleme:
Özdil, Özgür Özel ve ekibini topa tuttu: Yalan söylemeye devam edecekler
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Yılmaz Özdil, CHP'nin CHP'nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel ve ekibini topa tuttu.

"Değişim denilen ekip 13 yıldır kaybeden ekip" ifadelerini kullanan Özdil, "Aralarında sadece Kılıçdaroğlu yok. Ekip aynı ekip. Manisa'da bile karşılığı olmayan biri, şimdi komple Türkiye'yi mi kazanacak" diye konuştu.

'AYNI YALANLARLA KANDIRACAKLAR'

Seçmeni, CHP yandaşı medya aracılığıyla aynı yalanlarla umutlandıracaklarını fakat neticenin aynı olacağını söyleyen Özdil, "Yerel seçime kadar size yalan söylemeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

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