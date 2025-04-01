CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB binasında basın toplantısı düzenledi. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklanması nedeniyle sessiz kalmaya tercih eden Avrupa ülkelerini hedef alan Özel, tehditler savurdu: "Tayyip Erdoğan'a siyasi kredi açmak isteyenler, geleceği onunla planlamak isteyenler, Türkiye'de seçmenlerin yüzde 65'inin bu iktidarı değiştirmeye kesin karar verdiğini; yüzde 10'unun da bu karara yakın bir yerde durduğunu görecekler, bilecekler. Avrupa'da kendi evinde demokrasicilik oynayıp 'Türkiye'yi sığınmacı yuvası yaparız, parasını verip Suriyelilere baktırırız, Türk ordusunu Avrupa'ya kalkan yaparız' diyen arkadaş bu iktidarın seneye değişeceğini bilecek."

'GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKMEYECEĞİZ'

Özgür Özel, soruşturmalarla ilgili haber yapan gazetecileri de hedefine koyarak şu ifadeleri kullandı: "Kimse şöyle bir şey düşünmesin: 'Seçimi kazanacağız. Temiz bir sayfa açtık. Bundan gerisini temizledik.' Oy veren, üye olan, suçu olmayan korkmasın ama bugünlerde televizyonlarda yorumlar yapan yorumcular; öyle 'geçmişe sünger, geleceğe temiz sayfa' yok."