Özel time ‘özel eğitim’

Yaklaşık 150 personelden oluşan “Komandos” timleri, terör operasyonlarında görev almış uzmanlarca eğitiliyor. Timlere spor, ilk yardım, silah mekaniği, atış disiplini,+ araç ve şahıs durdurma-arama, meskun mahal operasyonu, terör olaylarına karşı önlem geliştirme, pusu ve pusudan kurtulma, arazi harekatı, mayın, bomba ve tuzaklamalara karşı harekat tarzı ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok konuda uygulamalı eğitimler veriliyor. Timler, oluşabilecek herhangi bir olaya müdahale için 24 saat esasına göre kentin çeşitli noktalarında hazır bekliyor. Sahada uzman özel harekat polisleri ile görev alarak bölgenin güvenliğini sağlayan timler, önemli olaylara müdahale ediyor.