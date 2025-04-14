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Politika

Özel, Türkiye düşmanı Avrupalı aşırı sağcılarla aynı safta! Ömer Çelik: Niteliksiz siyasetin markası oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki söylemlerine sert tepki gösterdi. Özgür Özel'in siyasi söyleminin Avrupa'daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesinin vahim olduğunu dile getiren Çelik, 'Özgür Özel'in geldiği nokta tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu' dedi.

14 Nisan 2025 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
Özel, Türkiye düşmanı Avrupalı aşırı sağcılarla aynı safta! Ömer Çelik: Niteliksiz siyasetin markası oldu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki söylemlerine sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa'daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır.

"ÖZGÜR ÖZEL, SİYASİ TARİF YETENEĞİNDEN YOKSUN VE SİYASİ KAVRAMLARDAN HABERDAR DEĞİL"

Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Özgür Özel'in siyasi söyleminin Avrupa'daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır.

"NİTELİKSİZ SİYASETİN MARKASI OLDU"

Özgür Özel'in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel'in geldiği nokta ise tamamen "niteliksiz siyaset"in markası oldu."

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