Aksakal, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen DSP Bursa İl Kongresi'nde, partisinin 41 yıldır emeğin, özgürlüğün, demokrasinin, sosyal adaletin ve ulusal bağımsızlığın güvencesi olarak görülmüş bir parti olduğunu, bundan sonra da böyle kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Aksakal, son dönemde kamuoyunda ve siyasi kulislerde ardı ardına çok önemli olaylar yaşandığını hatırlatarak, "CHP ile DSP arasındaki ilişkiler de gündeme geliyor. Buradan açık ve net ifade etmek isterim, DSP ile CHP'nin tarihi köklerinde ortak değerler bulunabilir ve vardır. Ancak DSP, CHP'nin bir yan kuruluşu değildir. DSP'nin kurulduğu tarihte CHP diye bir parti yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

"DSP KİRLİ SİYASETÇİLERİN YIKANACAĞI ÇAMAŞIR MAKİNESİ OLMADI HİÇBİR ZAMAN"

CHP'de yaşanan hadiselerin kendilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Çok iddialı bir söz söylüyorum, CHP'ye Atatürk'ün partisi anlayışıyla oy veren tüm seçmenlerimizi tenzih ederek, ayırarak söylüyorum, bugün CHP'nin yaşadığı manzaranın tarafı olan hiç kimse, bizim kadar CHP'yi düşünmemiştir ve savunmamıştır. Geçmişte onlar belki 'DSP kapansın, gelsin, bize katılsın' demiş olabilir ama biz, hiçbir zaman 'CHP kapansın, bize katılsın' demedik ve demeyeceğiz."

DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP'de bir krizin yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Görevden ayrılan Sayın Özgür Özel ve yanındaki değerli milletvekili arkadaşlarımız, kendilerine bir çıkış yolu arıyor. Artık bundan sonra CHP'de siyaset yapabilme olanaklarının kalmadığını kendileri de görüyor. Bu da olayın olağan akışı. Bunda bir yanlış durum yok, hepimiz görüyoruz yaşananları. 'Bu çerçevede nasıl bir yol izleyebiliriz? Önümüzdeki seçimlerde partimizi ya da kendimizi nasıl yeniden siyaset sahnesinde tutabiliriz?' arayışındayken eskiden yok etmeye çalıştıkları, 'kapansın', 'gelsin' dedikleri DSP, ilk akıllarına gelmiş ve bize müracaat etmişler. 'Biz topluca DSP'ye geçelim, mecliste büyük bir grup kuralım. DSP'nin kurultayında yönetimi bize verir misiniz?' Kusura bakmayın, DSP kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi olmadı hiçbir zaman. DSP, 41 yıllık temiz geçmişiyle Bülent Ecevit'in adıyla müsemma Türkiye'nin en dürüst, vatansever, milliyetçi, halkçı siyasi partisidir ve böyle kalmaya devam edecektir."