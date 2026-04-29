Partisinin grup toplantısında kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde yolsuzluk soruşturmaları vardı.

CHP içindeki taciz skandallarını bir kere bile ağzına almadı. Özel, yolsuzluk ve rüşvet davaları yüzünden "yabancı yatırımcı kaçıyor" algısını pompalamaya devam etti.

ÖZGÜR ÖZEL NEDEN GERİ ADIM ATTI?

CHP Genel Başkanı Özel, toplantıda önce tehditleri savurdu, tepkiler gelince grup toplantısında geri adım attı.

"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA AK PARTİ'Yİ ASLA SUÇLAMAYACAĞIZ"

"İktidar olduğumuzda AK Parti'yi asla suçlamayacağız." diyen bir dediği ötekini tutmayan Özel, hemen ardından "Hala kanunsuz emir verenleri hala kanunsuz emirlere uyanları, verdiği kararlarla makam kapanları asla ve asla unutmayacağız." şeklinde konuştu.

"Yabancı yatırımcıyı ülkeden kaçırdılar" diyen Özel, yurt dışına her çıktığında Türkiye'yi karalayan, eleştirenin kendisi olduğunu bir kenara bıraktı.

Avrupa'daki dostlarına seslenen Özel, "Avrupa Türkiye'yi demokrasi zeminine hukuk zeminine davet etmeli Türkiye'yi yönetenlere hissettirmelidir." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA KOL KOLA YÜRÜMEYİ SORUN ETMİYOR

Tüm açıklamalarıyla kendini ifşa eden Özel, CHP'nin tek derdinin iktidarı indirmek olduğunu gözler önüne seriyor. Bunun için de Türkiye düşmanlarıyla kol kola yürümeyi sorun görmeyen CHP Genel Başkanı Özel, kim olursa olsun Türkiye'ye karşı bir hamle yapılacaksa ve iktidar bundan etkilenecekse destek vereceğini açık açık söylüyor.