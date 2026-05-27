Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi.

ÖZEL, CHP'DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Rüşvetle aldığı koltuğu teslim etmemek için her yolu deneyen Özgür Özel'in CHP'den ayrılacağı iddia edildi. Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, istifa iddialarına cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİNE GÖZDAĞI

Özel "İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Geçmişte bizi desteklemeyen arkadaşlarımıza tepki gösterenler var. Arkadaşlar mutlak kararı bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır onlarla bir gönül bağımızı yoktur" diyerek Kılıçdaroğlu destekçilerine gözdağı verdi.

YENİ PARTİ İDDİALARINA NET CEVAP

Özgür Özel yeni parti kuracağı ve CHP'den ayrılacağı iddialarına ise şöyle cevap verdi: Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumuz yok.