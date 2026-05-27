İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9106
  • EURO
    53,4478
  • ALTIN
    6611.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Özel'den ''istifa'' açıklaması! Yeni parti iddiasına cevap
Politika

Özel'den ''istifa'' açıklaması! Yeni parti iddiasına cevap

CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası ortak toz duman olurken parti adeta parçalandı. Delegelere rüşvet vererek şaibeli şekilde koltuğa oturan Özgür Özel'in CHP'den istifa edip yeni bir parti kuracağı iddiaları ortaya atıldı. Bayram namazı sonrası soruları cevaplayan Özel iddialara cevap verdi.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:48 - Güncelleme:
Özel'den ''istifa'' açıklaması! Yeni parti iddiasına cevap
ABONE OL

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi.

ÖZEL, CHP'DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Rüşvetle aldığı koltuğu teslim etmemek için her yolu deneyen Özgür Özel'in CHP'den ayrılacağı iddia edildi. Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, istifa iddialarına cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİNE GÖZDAĞI

Özel "İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Geçmişte bizi desteklemeyen arkadaşlarımıza tepki gösterenler var. Arkadaşlar mutlak kararı bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır onlarla bir gönül bağımızı yoktur" diyerek Kılıçdaroğlu destekçilerine gözdağı verdi.

YENİ PARTİ İDDİALARINA NET CEVAP

Özgür Özel yeni parti kuracağı ve CHP'den ayrılacağı iddialarına ise şöyle cevap verdi: Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumuz yok.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.