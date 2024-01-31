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Politika

Özel'den Kılıçdaroğlu'na ''pişmanım'' itirafı: Beni bu adamdan kurtarın

CHP yandaşı Enver Aysever, Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan krizin perde arkasını anlattı. Aysever, Özel'in son görüşmede Kılıçdaroğlu'na pişman olduğunu ve 'Beni bu adamdan kurtarın' dediğini söyledi.

31 Ocak 2024 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
Özel'den Kılıçdaroğlu'na ''pişmanım'' itirafı: Beni bu adamdan kurtarın
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Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki anlaşmazlık günyüzüne çıkıyor.

CHP yandaşı Enver Aysever, kendi hesabında yaptığı canlı yayında CHP içinde yaşanan krize ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aysever, "Ekrem Bey ile Özgür Bey'in Tunç Bey'in ismini çizdiğini ben çoktandır biliyorum. Ekrem Bey'in şöyle bir durumu var. Maalesef Özgür Bey kendi genel başkanlığını elde edemeden genel başkanlık süresi dolacak. Ekrem Bey talimat veriyor. Tartışma çıktığı zaman da bu iş çözülemiyor. Neticede Ekrem Bey'in dediği oluyor" dedi.

Aysever, ayrıca geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin perde arkasını da anlattı.

"GENEL BAŞKANIM LÜTFEN BENİ BU ADAMDAN KURTARIN"

Aysever, "Bildiğim, emin olduğum bir şey var. Özgür Bey ile Kemal Bey'in yaptığı ikili görüşmede, Özgür Bey diyor ki, 'Genel başkanım lütfen beni bu adamdan kurtarın.' Şaka gibi geliyor değil mi? ama gerçek... İstedikleri kadar yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım. Kemal Bey'e pişman olduğunu, Ekrem Bey'in başına bela olduğunu ve parti kültürünü bilmediğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

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