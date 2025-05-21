Özel'e 'diktatör' tepkisi: Kendi tabanı tarafından bile kabul görmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yıllardır kendi halkını katletmiş olan Esad ile aynı kefeye koyma çabasında olan Özel'in politikası canlı yayında "şuursuz siyaset" olarak nitelendirildi.

24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla izleyiciyle buluşan Açık Görüş programında AHBVÜ Öğr. Üy. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Lider adayı" olarak herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ettiğini belirtti.

ÖZEL'DEN SKANDAL AÇIKLAMA



AHBVÜ Öğr. Üy. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı (@levent_ersinn): Esad, bir katil ve bir diktatör. Bununla, 25 yıldır üst üste seçimler kazanmış, başbakanlık, belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı yapmış ve 60 yıldır demokrasiyle andığımız bir... pic.twitter.com/s7m3QU01r0 — 24 TV (@yirmidorttv) May 21, 2025

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 60 YILDIR DEMOKRASİYLE ANDIĞIMIZ BİR CUMHURİYET'İN REİSİ CUMHUR"

Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Beşar Esad'ın "bir katil ve diktatör" olduğunu belirterek, onu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kıyaslamanın hiçbir meşruiyetinin olmadığını ifade etti. Orallı, "25 yıldır üst üste seçimler kazanmış, başbakanlık, belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı yapmış ve 60 yıldır demokrasiyle andığımız bir Cumhuriyet'in reisi cumhurunu aynı kefeye koyması kendi tabanı tarafından bile kabul görmez " dedi.

AHBVÜ Öğr. Üy. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı (@levent_ersinn): "Lider adayı" dendiği zaman, Erdoğan'ın ismi bu kadar güçlü bir şekilde öne çıkıyorsa, bu, otoriter bir rejimle yönetilmediğimizin ve çok güçlü bir hukuk devleti olduğumuzun en büyük göstergesidir. #AçıkGörüş pic.twitter.com/H2G9AH4xG6 — 24 TV (@yirmidorttv) May 21, 2025

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ, HUKUK DEVLETİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Orallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin güçlü bir şekilde lider adayı olarak öne çıkmasının da Türkiye'nin otoriterlikle yönetilmediğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. "Bu durum, halkın özgür iradesiyle karar verdiğini ve ülkemizin güçlü bir hukuk devleti olduğunu ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.