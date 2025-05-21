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Politika

Özel'e 'diktatör' tepkisi: Kendi tabanı tarafından bile kabul görmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı “diktatör” algısı bir kez daha elinde patladı. Canlı yayında Özel'in katil Esad ile aynı kefeye koymaya çalıştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girdiği her seçimde oy çokluğuyla kazanmış olduğunun hatırlatılması, CHP Genel Başkanının algı çalışmasını boşa düşürdü.

24 TV21 Mayıs 2025 Çarşamba 22:55 - Güncelleme:
Özel'e 'diktatör' tepkisi: Kendi tabanı tarafından bile kabul görmez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yıllardır kendi halkını katletmiş olan Esad ile aynı kefeye koyma çabasında olan Özel'in politikası canlı yayında "şuursuz siyaset" olarak nitelendirildi.

24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla izleyiciyle buluşan Açık Görüş programında AHBVÜ Öğr. Üy. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Lider adayı" olarak herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ettiğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 60 YILDIR DEMOKRASİYLE ANDIĞIMIZ BİR CUMHURİYET'İN REİSİ CUMHUR"

Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Beşar Esad'ın "bir katil ve diktatör" olduğunu belirterek, onu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kıyaslamanın hiçbir meşruiyetinin olmadığını ifade etti. Orallı, "25 yıldır üst üste seçimler kazanmış, başbakanlık, belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı yapmış ve 60 yıldır demokrasiyle andığımız bir Cumhuriyet'in reisi cumhurunu aynı kefeye koyması kendi tabanı tarafından bile kabul görmez " dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ, HUKUK DEVLETİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Orallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin güçlü bir şekilde lider adayı olarak öne çıkmasının da Türkiye'nin otoriterlikle yönetilmediğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. "Bu durum, halkın özgür iradesiyle karar verdiğini ve ülkemizin güçlü bir hukuk devleti olduğunu ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

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