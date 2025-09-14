İSTANBUL 27°C / 18°C
Politika

Özel'e ''konuşmak zorunda kalırım'' tehdidi... Gürsel Tekin açtı ağzını yumdu gözünü

CHP'de 'İstanbul' krizi devam ederken, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek açıklamalar geldi. Görevinin başında olduğunu vurgulayarak Özel'e sert tepki gösteren Tekin, 'Beni kürsüde yuhalattınız. Özgür Özel'e hakkımı haram ediyorum. Dünkü laftan sonra Özel'le görüşme talebim olmayacak. Benim son uyarım olsun; ama 'Hayır kardeşim, yani siz de ne biliyorsanız konuşun' derseniz, o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım.' dedi.

HABER MERKEZİ14 Eylül 2025 Pazar 12:04 - Güncelleme:
Özel'e ''konuşmak zorunda kalırım'' tehdidi... Gürsel Tekin açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul il kongresinin iptal edilmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Gürsel Tekin il binası önünde yeni açıklamalarda bulundu.

Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Görevimizin başındayız. Onun dışında hiçbir uğraşımız yok, hiçbir maksatımız yok. Benim arkadaşlarım da, ricam özellikle Sayın Genel Başkan da, zaman zaman bir kısım televizyonlarda Aziz Bey'in arkadaşlarının bize saldırılarının hâlâ devam ettiğini görüyorum. Ama bu bizim suskunluğumuz, korkaklığımız da değildir. Bizim suskunluğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir

"KONUŞMAK ZORUNDA KALIRIM" TEHDİDİ

Benim son uyarım olsun; ama "Hayır kardeşim, yani siz de ne biliyorsanız konuşun" derseniz, o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım.

Onun için son olarak, Sayın Genel Başkanım da ricam, biz hukuksal olarak burada bir görevimiz var. Kısa süre içerisinde görevimizi arkadaşlarımızla yapıp gitmek istiyoruz.

"GELİNCE KORKUP KAÇIYORLAR" SÖZLERİNE TEPKİ

Bizi böyle ekranlarda, şurada, burada yalan ve iftira olmayan şeylerle, çok kıymetli seçmenimizi ve partililerimizi olmamış yalanlarla gaza getirerek bize saldırmaya yönlendirmeyin; umarım ki bu son olur. Dün de Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. O geliyor ama biz gittikten sonra geliyor. "Gelince korkup kaçıyorlar" diye bir ifade kullandı. Bu ifadeyi Sayın Özgür Özel'e yakıştıramadım. Ben o değilim. Ben Sayın Özgür Özel'in abisiyim, yol arkadaşıyım. O cümle kendisine hiç yakışmamıştır.

Beni kürsüde yuhalattınız. Özgür Özel'e hakkımı haram ediyorum. Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak.

