Özel'e sert tepki: Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir, kimseyi dokundurtmayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

* CHP'nin "parti içi" kavgası Türk siyasetini gerdi.

* Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.

* Aslında üstünde durmaya bile değmez fakat televizyonlardan verildiği için maalesef bu konuları gündemimize almamız gerekiyor. Bunların söylediği sözlerin herhangi biri Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşamaz bu sözleri söyleyenler bu sözleri sadece kendi isimlerinin yanına yazdırmış olurlar.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik: Aslında üstünde durmaya bile değmez fakat televizyonlardan verildiği için maalesef bu konuları gündemimize almamız gerekiyor. Bunların söylediği sözlerin herhangi biri Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşamaz bu sözleri söyleyenler bu sözleri... pic.twitter.com/Xi0h6URmGD — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 25, 2026

* Kendi meselelerini çözemeyenler, kendi meseleleriyle ilgili olarak herhangi bir şekilde ortaya bir siyasi yetenek koyamayanların gelinen noktada sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Partimizi, Cumhur İttifakımızı bu üslupla hedef alması bizim onların karşısında önlerine koyacağımız şey en net hukuki ve siyasi mücadeledir. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir bu kırmızı çizgiye kimseyi dokundurtmayız.

* Şantaj dilini kullananlarla hukuken hesaplaşacağız.

* İkide bir burada sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi gündem oluşturmaya çalışmak Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik: İkide bir burada sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi gündem oluşturmaya çalışmak Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir pic.twitter.com/gCSqZ3Hoqo — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 25, 2026

* AK Parti bu olayların herhangi bir yerinde değil. Bu CHP'lilerin CHP'lilerle iç çatışmasıdır.

* CHP içinde geçmişten beri siyaset yapan isimler iddia ediyorlar ki "CHP bu siyasi oyunlarla, siyasi kumpaslarla karşı karşıya kalmıştır." Bir takım deliller sunuyorlar bu delilleri yargı inceliyor ve bir neticeye vardırıyor. Tartışma CHP'lilerin CHP'liler hakkındaki iddialarıyla beraber ortaya çıkan bir şeydir.

* AK Parti'de siyasi yargı kolları yok ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz, biriminiz var ve siz bunlarla ilgili adım atmadınız tam tersine himaye etmeye çalıştığınızı yine CHP'liler söyledi.

* İddialar Özel'in önüne geldi ama adım atmadı. Bu kabilecilik mantığından başka bir şey değil.

* AK Parti meydanların, sandığın partisidir. İç karışıklığınızı bizim üzerimizden temize çekmeyin.

* Biz siyasetin partisiyiz, siz siyaset karşıtlığının... Biz demokrasi içinde hareket ediyoruz.

* Biz siyasi, yargı, askeri vesayetin en karanlık günlerinde tehdit edilirken siz bu tehditlerin arkasında durdunuz, kapatma davalarının, modern ve post-modern darbelerin arkasında durmuş bir siyasi geçmişten geliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız millet iradesiyle buluşurken siz Ankara'nın labirentlerinde ve koridorlarında bir takım kumpaslar peşinde koşan bir siyasi gelenekten geliyorsunuz.

* Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının verdiği büyük mücadele sonucunda Cumhuriyetimizi elde ettik, tarih içerisindeki büyük yürüyüşümüzün bu son hamlesinde de çok partili hayata geçerek demokrasimizi inşa ettik ama siz ne zaman siyasetin, demokrasinin üstüne gölge düşse ve düşürseniz sürekli olarak Atatürk istismarı yapıyorsunuz.

* Biz bu olayın hiçbir tarafında değiliz, olmaya niyetimiz de yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı gündemine hakimdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 günlük mesaisi muhalefettekilerin hepsinin 1 yıllık mesaisinden fazladır

* Burada en büyük mağdurlardan bir tanesi siyasi hayatımız, milletimiz, CHP'ye gönül vermiş saygı değer vatandaşlarımızdır. CHP'ye gönül vermiş olan saygı değer vatandaşlarımız bu tabloyu hakketmiyorlar, temiz siyaset en demokratik haktır.

* Bu konunun bizi ilgilendiren bir tarafı yok bu gündem sizin gündeminiz, ikide bir meydana çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi hedef almanız gündem saptırmaktan, başta CHP'li vatandaşlarımıza ve milletimize hesap vermekten kaçmaktan başka bir şey değildir.

* Gelinen noktada miting meydanında gazeteci yumrukluyorsunuz, kendi genel merkezinize zarar veriyorsunuz ondan sonra da demokrasiden bahsediyorsunuz. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızdır, demokrasi meydanlarının en büyük aktörü AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

* Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür, bir siyasetçinin TOMA'nın üzerinde ne işi var? Oradaki polis kardeşlerimiz sizlerin ve bütün vatandaşların güvenliğini sağlamak için orada bulunuyorlar