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Politika

Özel'in ''Aramızda kalsın kazanıyoruz'' çıkışı! Başkan Erdoğan: Herkes bilsin CHP ve DEM'den hiçbir şey olmaz

Karabük mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntılarının çözümü boynumuzun borcudur. Enflasyon yılın ikinci yarısında düşmeye başladığında imkanları milletin tüm kesimlerine yansıtacağız. Refah kayıplarını telafi edeceğiz' dedi. Özgür Özel'in 'Aramızda kalsın kazanıyoruz' çıkışına karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ucube ittifaktan geriye masanın gizli ortağı DEM'le bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı. Aramızda kalmasın, herkes bilsin CHP/DEM ittifakından hiçbir şey olmaz' ifadelerini kullandı.

22 Mart 2024 Cuma 14:54 - Güncelleme:
Özel'in ''Aramızda kalsın kazanıyoruz'' çıkışı! Başkan Erdoğan: Herkes bilsin CHP ve DEM'den hiçbir şey olmaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabük mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Ekmeğini demirden çıkaranların şehri olan Karabük, Türkiye sanayisinin de can damarları arasında yer alıyor. Ekonomimize eşsiz katkılar sunuyor. Bu şehri Türkiye Yüzyılı'nda daha da ileri götürmek bizim için bir vefa meselesidir.

Bu şehir Cumhuriyetimizin kazanımlarından biridir. 31 Mart'ta çok daha yüksek bir oy oranıyla yanımızda olacağınıza inanıyoruz.

DEPREM MESAJI

Depremin faturası 104 milyar dolar. İstanbul ve diğer şehirleri hızla hazırlayacağız. İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanması gerekiyor.

İmkanları milletin tüm kesimlerine yansıtacağız.

Her seçim aynı zamanda kimin kiminle yol yürüdüğünü, kimin nerede durduğunu görmemize vesile olan milli bir sınamadır.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında daha geniş bir hareket alanına kavuşmuş olacağız.

TÜM SUÇU BAY KEMAL'E YIKTILAR

Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok olmamalı, bunun adı siyaset değil.

CHP'YE DEM TEPKİSİ

Bizim ne köken ne meşrep istismarıyla ne de ideolojik saplantılarla işimiz olmaz. Kirli pazarlıkların sonunda ne çıkacak göreceğiz.

KARABÜK'E YATIRIMLAR

Kapanmak üzere olan KARDEMİR'i alıp ülkemizin en büyük demir çelik tesislerinden biri haline biz getirdik.

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