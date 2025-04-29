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Politika

Özel'in Batı'ya yönelik Türkiye şikayetleri bitmiyor! Şimdiki durak İtalya oldu

Türkiye'yi her fırsatta Batı'ya şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine bir skandala daha imza atarak, İtalya basınına demeç verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi basına konuşan Özel, bir kez daha Türk yargısını hedef göstererek Batı'dan 'destek' istedi.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2025 Salı 16:16 - Güncelleme:
Özel'in Batı'ya yönelik Türkiye şikayetleri bitmiyor! Şimdiki durak İtalya oldu
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İBB'deki rüşvet çarkının ifşa olmasının ardından Batı medyasına sürekli demeç veren Özel, megakentteki skandalları örtbas etmek için algı operasyonuna başvuruyor.

Türkiye'yi ve bağımsız Türk yargısını Batı'ya şikayet etmeyi sürdüren CHP Genel Başkanı bu sefer de İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Daha önce Financial Times, CNN gibi kuruluşlara yaptığı açıklamalarda bağımsız yargıya müdahale talebinde bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi skandal açıklamalarda bulundu.

TÜRK YARGISINI ÖZEL'İN HEDEFİNDE

Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi alelacele İtalyan basınına konuştu.

Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere Roma'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı karalama kampanyası yürüten Özel, bir kez daha Türk yargısını hedef gösterdi.

"BİZE YARDIM EDİN" ÇAĞRISI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yönelik tek bir açıklama yapmayan Özel, Avrupa'dan istediği desteği görememesinden de yakındı.

"Avrupa'nın Türkiye'deki gelişmeler karşısında net bir tavır almaması temel değerleriyle çelişiyor. İtalya gibi ülkelerin ülkemizde serbest seçim hakkına yönelik tehditler karşısında sessiz kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve adalet için ayağa kalkmaları ve Avrupa değerlerini tanımlayan temel ilkeleri aktif olarak desteklemeleri elzemdir." sözleriyle kendisine destek arayan Özel, İtalya'dan destek beklediğini söyledi.

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