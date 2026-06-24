CHP'deki sancılı süreç devam ediyor. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun B planı olarak Ankara Dikmen'deki Anadolu Birliği Partisi'ne (ABP) geçiş hazırlığı yaptığı iddia edildi. Araştırıma şirketi ORC, Özel'in planlarını zora sokacak bir anket yayımladı. Ankette kısa sürede yeni partiye yönelik oy oranı neredeyse yarı yarıya eridiği ortaya çıktı. Özel-İmamoğlu ikilisi derin bir çıkmaza saplandı.

RÜZGAR DİNDİ

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunu geri almasının ardından yeni parti için heveslendi. CHP medyasında bile paylaşılan anketlerde "millet arkanda yürü" diye yayınlar yapılıyordu. Ancak yağmur altında yürüyüş, TOMA'lı pozlar, romantik çıkışlarla estirilen rüzgâr ağır ağır dindi.

ORC: YENİ PARTİ OY ORANI YÜZDE 18

ORC'nin son anketine göre Özel-İmamoğlu'nun yeni parti kurması halinde alacağı oy oranı bu kadar kısa bir süre içinde yarı yarıya eridi. Özel'in partisinin oy oranı yüzde 30'lardan yüzde 18'lere kadar geriledi.

KILIÇDAROĞLU: ÖZEL'E LİSTE VERDİM

Kılıçdaroğlu partiye ve ekranlara ağırlığını koydukça şiddetli rüzgar da dinmeye başladı. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'ci Sözcü TV'de patladı. Özel'e bazı isimler verdiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Parti zarar görmesin diye susuyorum. Özgür Özel'e bazı belediye başkanları hakkında partinin arşivinde usulsüzlük raporları var, aday göstermeyin dedim. O isimler tekrar aday gösterildi ve şimdi cezaevindeler." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞLARI HESAPLARINI BOZDU

Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bildiklerini paylaştıkça, vurgun düzenini anlattıkça, algı operasyonları ifşa ettikçe Özel-İmamoğlu ikilisini de köşeye sıkıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışları Ankara Dikmen'de Anadolu Birliği Partisi'ne dair hesapları şaşırtmaya başladı.

Her ne kadar Türkiye ittifakı tabelasının yanına Ankara Büyükşehri Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın posteri asılmış olsa da durum kritik. Özel'in CHP'dekilerin ne kadarını göçe ikna edebileceği bilinmezken anketler Özel-İmamoğlu'nun kuracağı yeni partinin oylarındaki erime de ikna süreçlerini zorlaştıracağı iddia ediliyor. CHP'de büyüyen kavga da işi daha da zora sokuyor.

GİTMEK Mİ ZOR, KALMAK MI?

CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Özgür Özel, CHP'de kalmak için direnirken, Ekrem İmamoğlu hızla yeni partiye geçilmesi için bastırıyor. Özel için gitmek de zor kalmak da zor gibi yorumları yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma için dokunulmazlıklar kaldırılmalı" mesajı vermesi de Özel'i zora soktu.

ZAMAN KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA

Özgür Özel, sokaklardan verdiği pozlarla millet arkamda imajı oluşturmaya çalışsa da, siyasi okuma yapmasını bilen herkesin ortak fikri; zamanın kılıçdaroğlu'ndan yana aktığı şeklinde.