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Politika

Özel'in Yozgat mitingi fiyaskosu... Yapılan poster çalıntı çıktı

CHP'nin Yozgat mitingi için hazırladığı afişin, daha önce Çin'de kullanıldığı ortaya çıktı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çin Komünist Partisi'nin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao'nun yerine konması da dikkatlerden kaçmadı.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2025 Salı 09:55 - Güncelleme:
Özel'in Yozgat mitingi fiyaskosu... Yapılan poster çalıntı çıktı
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CHP'nin Özgür Özel'in Yozgat mitingi için hazırladığı traktörlü afişin Çin'in propagandalarında kullandığı afişe benzediği ortaya çıktı.

Özgür Özel'in Yozgat mitinginin ardından CHP'li hesaplar, söz konusu afişi sosyal medyada paylaşmaya başladı. Afişte, Özgür Özel'in silüeti güneşin üzerinde betimleniyor.

BİREBİR KOPYALANMIŞ!

CHP'li hesapların birden paylaşıma soktuğu afişlerin, Çin'de Mao'nun propagandaları için kullanılan afişlerden biri olduğu ortaya çıktı.

İki afiş karşılaştırıldığında, aynı detayların benzer bir biçimde kullanılması da dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde CHP'nin miting için tasarladığı afişin birebir kopyalanması tepkilere neden oldu.

Ayrıca Özgür Özel'in Çin Komünist Partisi'nin kurucusu Mao'nun yerine konması da dikkatlerden kaçmadı.

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