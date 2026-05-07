CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık Ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. "Hava savunma sistemimiz, uçağımız yok" diyen, "Balıklar ürkmesin" diye füze testi istemeyen Özgür Özel'in fuar çıkışında Türk savunma sanayiine bakış açısı değişti.

ÖZGÜR ÖZEL "BALIKLAR ÜRKÜYOR" SÖZÜNÜ YUTTU

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Roketsan'ın Sinop'taki füze test merkezinden rahatsız olan Özgür Özel, açıklamalarında, "Yani iki günden birinde 'Balığa çıkmayın füze testi yapacağız diyorsunuz. O testlerden o seslerden balıklar ürküyor yuvalarını terk ediyorlar." demişti.

Dün balıklar ürkmesin diye füze denemelerini eleştiren Özgür Özel, bugün YILDIRIMHAN füzesinin önünde poz verip fotoğraf çektirirken daha önce söylediği "Hava savunma sistemimiz yok." sözlerini de unuttu.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİ ÖVÜP HAYALLER KURDU

Daha önce Türk savunma sanayiini hedef alan Özgür Özel, bugün Türk savunma sanayiinin yeteneklerini övüp hayaller kurdu.

SAHA 2026 fuarını ziyaretinin ardından konuşan Özel, "İçerde yeni nesil firkateynimizle ilgili bilgi aldık. Bu Türkiye'nin 20 yıldır geciktiği bir proje bugün yeni nesil bir hava savunma firkateyniniz olduğunda örneğin Kıbrıs önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz." dedi.

ÖNCEKİ SÖZLERİYLE ÇELİŞTİ

Önceleri "14 yıldır hava filomuza bir tek savaş uçağı koymadık" sözlerini de unutan Özel, bugün KAAN için yerli motor tarihi verdi.

Fuardaki izlenimlerini aktaran Özel, "Bir an önce biz KAAN'ın göklerde yerli ve milli motoruyla uçacağını görüyoruz. KAAN'ın uçma dışındaki enerji ihtiyaçlarını karşılayan yerli ve milli motorunu gösterdiler mesela. Onan da gurur duyduk. 2030'dan itibaren de kendi motorumuzla birlikte uçacağız." dedi.

Türkiye SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ile büyük sükse yaptı. Fuar görmek istemeyenlerin gözlerini, duymak istemeyen kulaklarını bile açtı.

Hasetten gurura ortak olamayan gönülleri bile yumuşattı. Özgür özel SAHA 2026 ziyaretinden memnun ayrıldı.

"ETKİLENMEDİĞİM YOK" İTİRAFI

Basın mensuplarının "Gördükleriniz arasında etkilendikleriniz var mı?" sorularını yanıtlayan Özel, "Genel sekreterimiz beni özellikle dikkat çekecek olanlara götürüyor. Etkilenmediğim yok. " cevabını verdi.