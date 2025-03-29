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Politika

Özgür Özel Batı'ya yine Türkiye'yi şikayet etti! Şimdi de Almanya'ya konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmeyi sürdürüyor. Özel, ABD ve İngiltere'nin ardından şimdi de Almanya'dan destek talebinde bulundu.

HABER MERKEZİ29 Mart 2025 Cumartesi 12:34 - Güncelleme:
Özgür Özel Batı'ya yine Türkiye'yi şikayet etti! Şimdi de Almanya'ya konuştu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında hem yolsuzluk hem de "kent uzlaşısı" çerçevesinde iki ayrı soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklamanın ardından CHP, Saraçhane'yi adeta işgal ederek izinsiz sokak gösterilerini organize etti. Partinin üst düzey isimleri ise uluslararası medyaya açıklamalarda bulunarak Türkiye aleyhine açıklamalarda bulundu.

ABD, İNGİLTERE ŞİMDİ DE ALMANYA'YA ŞİKAYET

İlk olarak ABD merkezli CNN International'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından İngiliz BBC'ye verdiği demeçte Avrupa ülkelerinin kendilerine yeterince destek vermediğin söylemişti.

Özel şimdi de Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'ye (DW) yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek yardım dilendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: CHP SİYASİ MANDACILIK TALEP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in Türkiye'yi Batı'ya şikayetine çok sert tepki göstermişti.

Erdoğan "CHP Genel Başkanı resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Öfkenin aklı ve vicdanı esir alan zehirli diline bulaşamayacağız. Bu süreçte kamu düzeninin bozulmasına da göz yummayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan şöyle konuşmuştu: Bunların hiçbirinde başarılı olamayınca Türkiye'yi alenen kötülemeye başladılar. Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. CHP Genel Başkanı resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Kendimizi terk edilmiş hissettik diyor. Yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız diyor. Bu zat ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, yüzü kızarmıyor. Batı'nın en zencisi deyince de bize kızıyorlar, mandacı deyince bize öfkeleniyorlar. Ülkesini yabancılara şikayet etmek Türkiye'nin ana muhalefet partisinin liderine yakışıyor mu? Böyle bir siyasetçi ülkesini emperyalistlere karşı savunabilir mi?

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