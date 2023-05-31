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Politika

Özgür Özel bildiğimiz gibi: Bir sözünü daha tutmadı

28 Mayıs hezimetinin ardından muhalefet cephesi adeta sessizliğe gömüldü. Muhalefetin seçimi kaybetmesinin hemen ardından sosyal medyada daha önceden söylenmiş sözler yeniden gündem oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2020 yılında yaptığı konuşmada 'Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa ve biz bu işi başaramadıysak benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım.' ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu söylemlere rağmen Özel sözünde durmayarak yine CHP'ye yakışanı yaptı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 22:24 - Güncelleme:
Özgür Özel bildiğimiz gibi: Bir sözünü daha tutmadı
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Türkiye, 14 Mayıs milletvekillerini, 28 Mayıs'ta ikinci tura kalan seçimlerde de cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan ezici üstünlükle çıkarken Başkan Erdoğan en yakın rakibine 2 milyon 250 binden fazla oy farkı attı.

14 Mayıs'tan sonra 28 Mayıs'ta da hezimete uğrayan muhalefette kriz sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2020 yılında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

2020 yılında yaptığı konuşmada 2023'teki seçimler hakkında konuşan Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Kaybedince devam etme işi olmaz, olacak şey değil. Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa ve biz bu işi başaramadıysak benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım"

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