CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen bir toplantıya katıldı. Her fırsatta Türkiye'nin bir partisi olduklarını savunan Özel, toplantıda yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan eski belediye başkanlarını gündeme getiren Özel, 19 Mart sonrası yaşanan sokak olaylarını da "iktidar baskısı" olarak nitelendirdi.

CHP'li belediyelere yönelik 19 Mart'ta başlayan yolsuzluk soruşturmalarını "darbe" olarak niteleyen Özel'in sözleri Türkiye'yi uluslararası platformlarda sürekli şikayet ettiği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

