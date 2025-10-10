İSTANBUL 22°C / 14°C
Politika

Özgür Özel bildiğiniz gibi! Bu kez de İspanya'da Türkiye'yi şikayet etti

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen bir toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etme fırsatını kaçırmadı.

HABER MERKEZİ10 Ekim 2025 Cuma 14:59
Özgür Özel bildiğiniz gibi! Bu kez de İspanya'da Türkiye'yi şikayet etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen bir toplantıya katıldı. Her fırsatta Türkiye'nin bir partisi olduklarını savunan Özel, toplantıda yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan eski belediye başkanlarını gündeme getiren Özel, 19 Mart sonrası yaşanan sokak olaylarını da "iktidar baskısı" olarak nitelendirdi.

CHP'li belediyelere yönelik 19 Mart'ta başlayan yolsuzluk soruşturmalarını "darbe" olarak niteleyen Özel'in sözleri Türkiye'yi uluslararası platformlarda sürekli şikayet ettiği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

AK Parti'den gündem olan cevap! İşte Özgür Özel'in "gururu" CHP'li belediyeler

Koltuğa oturduğundan bu yana sular durulmadı

Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti

