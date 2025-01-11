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Politika

Özgür Özel'den büyük gaf! İsmet İnönü'yü övmek isterken alay konusu oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de bulunan İnönü Müze Evi'ni ziyareti sonrası İsmet İnönü'yü övmek isterken kullandığı, 'İsmet İnönü demek memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir.' sözleriyle alay konusu oldu.

HABER MERKEZİ11 Ocak 2025 Cumartesi 08:10 - Güncelleme:
Özgür Özel'den büyük gaf! İsmet İnönü'yü övmek isterken alay konusu oldu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlenen "Birinci İnönü Zaferi'nin Yıl Dönümünde İsmet İnönü'yü Anma" programına katıldı.

Özel, İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, İsmet İnönü'yü övmek isterken kullandığı cümlelerle alay konusu oldu.

Özel, İnönü için kurduğu, "İsmet İnönü demek memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir." ifadesiyle şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada vatandaşlar, "İnönü'yü övdü mü, yerdi mi belli değil." yorumlarında bulundu.

Özel, geçtiğimiz günlerde de yaptığı 'kırmızı kart' fiyaskosuyla CHP'li gazeteciler tarafından dahi eleştiri almıştı.

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