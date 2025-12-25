İSTANBUL 13°C / 7°C
Politika

Özgür Özel kendisiyle çelişti... ''İspatlarsanız istifa ederim''

Geçtiğimiz hafta Brüksel'de Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile görüşememesinden dert yanıp 'Baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkânı bulamamamız kabul edilebilir değil.' diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün çark etti. Özel, 'Benim Avrupa'da randevu isteyip de alamadığım bir kişi yok. İspat edersen, yarın istifa ederim.' diye konuştu.

25 Aralık 2025 Perşembe 09:56
Özgür Özel kendisiyle çelişti... ''İspatlarsanız istifa ederim''
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisiyle çelişerek "istifa ederim" dedi.

"BAŞ BAŞA 5 DAKİKA GÖRÜŞEMEDİK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Brüksel'de Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile görüşememesinden dert yanıp "Baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkânı bulamamamız kabul edilebilir değil" demişti.

"İSPATLAYIN İSTİFA EDERİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşananlar üzerinden kendisini "Costa'dan beş dakika randevu alamamış" diyerek hedef almasına değinen Özgür Özel, bu kez "Benim Avrupa'da randevu isteyip de alamadığım bir kişi yok. İspat edersen, yarın istifa ederim" diye konuştu.

