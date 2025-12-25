CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisiyle çelişerek "istifa ederim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Brüksel'de Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile görüşememesinden dert yanıp "Baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkânı bulamamamız kabul edilebilir değil" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşananlar üzerinden kendisini "Costa'dan beş dakika randevu alamamış" diyerek hedef almasına değinen Özgür Özel, bu kez "Benim Avrupa'da randevu isteyip de alamadığım bir kişi yok. İspat edersen, yarın istifa ederim" diye konuştu.