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Politika

Özgür Özel koltuğu devredebilir... CHP'de ''mutlak butlan'' endişesi!

İç hesaplaşma, çekişme ve kavgalarla anılan CHP, şimdi de şaibeli kurultayla gündemdeki yerini koruyor. Şaibeli kurultaya ilişkin devam eden davada mahkemenin 'mutlak butlan' kararı vermesi halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koltuğu Kılıçdaroğlu'na devretmek zorunda kalabilir. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 11:27 - Güncelleme:
Özgür Özel koltuğu devredebilir... CHP'de ''mutlak butlan'' endişesi!
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CHP'deki şaibeli kurultay soruşturmasında şikayetçiler, "mutlak butlan" talebinde bulundu. Bu talebin CHP yönetimini endişe ve paniğe sevk ettiği öne sürüldü.

ŞAİBELİ KURULTAY İÇİN MUTLAK BUTLAN ENDİŞESİ

CHP'deki şaibeli kurultay davasıyla ilgili süreçte bir hukuki terim muhalefetin gündemini domine ediyor.

Şaibenin kayıtları ortaya çıkıyor!

"Mutlak butlan" endişelerine ilişkin geçtiğimiz nisan ayında CHP avukatı Çağlar Çağlayan tanıkları ve ifadeleri hiçe sayarak açıklamalarda bulundu. Çağlayan, o dönemdeki açıklamasında "Hem olağan kurultay hem olağanüstü kurultay hem de İstanbul il kongresi iptaliyle açılmış dört davanın birleştiği bir süper davayı takip ettik. Mutlak bultan dediğimiz kavramı başka bir şekle büründürülemez" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarında da "mutlak butlan" endişesi olduğu iddia edildi.

Oyu ver, kadroyu kap!

KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ DANIŞMANI: TEKRAR BİLGİ VE BELGE İSTEYEBİLİRLER

Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı gazeteci Nuray Başaran, CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin yaptığı açıklamada, "İddianame tamamlandı ve başsavcılığa sunuldu. Tekrar bilgi ve belge isteyebilirler. CHP'ye kayyum söz konusu değil; konu, mutlak butlan." ifadelerini kullandı.

CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında sona doğru: İddianame tamamlandı

ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞU DEVREDEBİLİR

Mahkemenin CHP kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararı vermesi eski yönetimin tekrar başa gelmesi anlamına geliyor.

Yani bir başka deyişle CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koltuğunu mahkeme kararıyla devirdiği Kılıçdaroğlu'na devretmek zorunda kalabilir.

CHP'deki iç çekişme, hizipleşme, kavga ve şaibe iddiaları belli ki uzun süre gündemdeki yerini koruyacağı tahmin ediliyor.

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