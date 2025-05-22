CHP'deki şaibeli kurultay soruşturmasında şikayetçiler, "mutlak butlan" talebinde bulundu. Bu talebin CHP yönetimini endişe ve paniğe sevk ettiği öne sürüldü.
CHP'deki şaibeli kurultay davasıyla ilgili süreçte bir hukuki terim muhalefetin gündemini domine ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarında da "mutlak butlan" endişesi olduğu iddia edildi.
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı gazeteci Nuray Başaran, CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin yaptığı açıklamada, "İddianame tamamlandı ve başsavcılığa sunuldu. Tekrar bilgi ve belge isteyebilirler. CHP'ye kayyum söz konusu değil; konu, mutlak butlan." ifadelerini kullandı.
Mahkemenin CHP kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararı vermesi eski yönetimin tekrar başa gelmesi anlamına geliyor.
Yani bir başka deyişle CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koltuğunu mahkeme kararıyla devirdiği Kılıçdaroğlu'na devretmek zorunda kalabilir.
CHP'deki iç çekişme, hizipleşme, kavga ve şaibe iddiaları belli ki uzun süre gündemdeki yerini koruyacağı tahmin ediliyor.