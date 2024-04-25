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Politika

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na dolaylı mesaj: Siyasetten uzak durun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye başkanlarına yaptığı 'genel siyasetten uzak durun' uyarısının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na örtülü mesaj olduğu öne sürüldü. Özgür Özel, belediye başkanlarından hizmete odaklanmalarını ve siyasi tartışmaları teşkilatlara bırakmalarını talep etmişti.

Yeni Şafak25 Nisan 2024 Perşembe 08:07 - Güncelleme:
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na dolaylı mesaj: Siyasetten uzak durun
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin hafta sonu Ankara'da yapılan iki günlük yerel yönetim çalıştayında, belediye başkanlarına genel siyasetten uzak durun uyarısında bulunarak, hizmete odaklamalarını, siyasi tartışmaları il ve ilçe başkanlarına bırakmalarının gerektiğini söyledi.

ASIL MUHATAP KİM?

CHP'de parti içi muhalefeti susturmak için genelge çıkaran ve milletvekillerini sert bir üslupla uyaran Özel'in, genel siyaset uyarısının, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde seçilen ve 31 Mart'ta yeniden aday gösterilen büyükşehir belediye başkanlarına dönük olduğu öğrenildi.

KARALAR, BÖCEK VE ÇERÇİOĞLU DA HEDEFTE

Yeni Şafak'ın haberine göre, partili kaynakları Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Özel'in sözlerinin asıl muhatabı olduğunu belirtti. Örtülü uyarının parti içinde genel başkan gibi hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da mesaj niteliğini taşıdığı belirtiliyor.

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