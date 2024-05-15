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Politika

Özgür Özel'den göz göre göre pes dedirten savunma! Bir tane akraba ataması yokmuş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinden yeni seçilen belediye başkanlarının akrabalarını yönetici olarak atadığını ortaya çıkaran gazetecileri yalancılıkla suçladı.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 08:19 - Güncelleme:
Özgür Özel'den göz göre göre pes dedirten savunma! Bir tane akraba ataması yokmuş
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CHP TBMM Grup Toplantısı sonrası bir gazetecinin, CHP'li belediyelerde yapılan atamalara ilişkin sorusunu cevaplayan Özgür Özel, belediyelerin resmi internet sitelerine dayanarak yapılan haberleri yorumladı.

Özel, "CHP'de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. 25 yıldır o belediyede çalışan, 6 yıldır o belediyede memuriyet yapanların kişisel ahlaklarına bu lekeyi sürmeye çalıştınız. Utanıp özür dileyeceğinize varmış gibi devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yapılan atamalara rağmen Özel'in savunması şaşkına çevirdi.

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