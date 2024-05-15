CHP TBMM Grup Toplantısı sonrası bir gazetecinin, CHP'li belediyelerde yapılan atamalara ilişkin sorusunu cevaplayan Özgür Özel, belediyelerin resmi internet sitelerine dayanarak yapılan haberleri yorumladı.

Özel, "CHP'de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. 25 yıldır o belediyede çalışan, 6 yıldır o belediyede memuriyet yapanların kişisel ahlaklarına bu lekeyi sürmeye çalıştınız. Utanıp özür dileyeceğinize varmış gibi devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yapılan atamalara rağmen Özel'in savunması şaşkına çevirdi.

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