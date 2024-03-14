Özgür Özel'den göz göre göre yalan! Bilecik skandalını böyle çarpıttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında, programın ilk dakikalarında, kendisine Afyonkarahisar adayı ile ilgili soru sorulmasına rağmen Bilecik CHP adayı Melek Mızrak Subaşı'ndan bahsetmeye başladı. Bilecik'te bir süredir mağduriyet havası oluşturmaya çalışan Özel, CHP'nin seçim klibinde de oynattığı Subaşı'na haksızlık yapıldığını iddia etti.

Bilecik Belediyesi'nde 2 yıl önce düzenlenen rüşvet operasyonuna değinen Özgür Özel, "Bilecik'te 2019'da seçimleri kazandık. Birkaç yıl sonra bize bir ihbar mektubu geldi. Dediler ki, Semih Şahin birtakım usulsüz işler yapıyor. Biz de hemen bir tahkikat komisyonu kurduk ve daha savcılığın bile hiçbir şeyden haberi yokken kendisini partiden ihraç ettik. Daha sonra savcılık da bir soruşturma yürüttü ve başkanı görevden aldı" dedi.

Bilecik'teki operasyonda bir müteahhidin kendisinden 200 bin dolar nakit rüşvet istendiğini savcılığa bildirmesi üzerine 5 Ocak 2022'de düzenlemiş, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in başdanışmanı ve Belediye iştiraklerinden KAYI A.Ş'nin Müdürü Selçuk Erdağı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Sabah'ın haberine göre, Semih Şahin ise İçişleri Bakanlığı tarafından, görevinden uzaklaştırılmıştı. CHP ise Şahin'i operasyondan tam 5 ay sonra, 14 Haziran 2022'de ihraç etmişti.

Öte yandan Özel'in, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Şahin için "Savcılık görevden aldı" demesi de şaşkınlık oluşturdu.