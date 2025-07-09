Özgür Özel, Halk TV'de yaptığı açıklamada, CHP'li başkan yardımcısının makamında baklava kutusunda rüşvet alma görüntülerine ilişkin "Bilgiler iç açıcı değil. Rüşvet almış gibi duruyor" dedi.

Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Tüter'in baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet alma görüntüsüne değinen Özel, "Manavgat aslında turnusol kağıdı gibi. Ben görüntüleri gördüm, kaynar sular başımdan döküldü. O görüntüler eğer montaj çıkarsa tabii ki arkadaşın arkasında dururuz, ayrı bir şey. Ama o görüntüler gerçekse Allah onun bin kere cezasını versin. İki tane muhakkik görevlendirdim. Gittiler. Birtakım bilgiler var, iç açıcı değil. Ama çok erken. Para alma iddiası var gibi duruyor. İlk gelen haberler iç açıcı değil" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin Özel "Bazı kooperatiflerde paranın yüzde 75'i ödenmiş, inşaat yüzde 25'te, 50'de ama ilerlemiyor. Para gitmiş, ev yok. Dolandırmış gibi oluyorsun. Bu işin başlangıcı Cemil Bey'in (İBB Başkanı Cemil Tugay) suç duyurusu falan değil. Belgeleri gördüm, temmuz 2023'te başlayan bir soruşturma var. İzmir Belediyesi'nin iç denetçi raporu var. Bu rapor Cumhuriyet Savcılığı'na gitmiş. Savcılık "Bana hitaben yazılmadığı için işlem yapamıyorum" demiş. Ona hitaben de yazılmış. Tunç Bey, Cemil Bey'i, Cemil Bey Tunç Bey'i suçluyor mu falan. Yani o siyasi bir husumetten böyle bir iş çıkmaz. İkisi de birbirine yapmaz. Yapmamalıdır, olmamıştır. Öyle bakıyorum mevzuya" açıklamasında bulundu.