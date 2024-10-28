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Politika

Özgür Özel'den İmamoğlu ve Yavaş arasındaki krizi derinleştiren açıklama

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki krizi derinleştiren açıklamada bulundu. Özel, 'Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?' sorusuna 'Ekrem Bey'i seçtik desem kimsenin diyecek bir şeyi yok ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği var' cevabını verdi.

28 Ekim 2024 Pazartesi 16:00 - Güncelleme:
Özgür Özel'den İmamoğlu ve Yavaş arasındaki krizi derinleştiren açıklama
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içi Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasını yeni boyuta taşıdı.

Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki krizi derinleştiren açıklamada bulundu.

Özel, katıldığı bir Youtube programında "Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?" sorusuna "Benim açımdan aday belirlemede Ekrem Bey'i seçtik desem kimsenin diyecek bir şeyi yok ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği var" cevabını verdi.

Özgür Özel'in açıklamalarının partide nasıl yankı bulacağı merak konusu olurken sosyal medya kullanıcıları Özgür Özel'in kendi adaylığı için zemin arayışında olduğu yorumunda bulundu.

Sosyal medyadan yapılan yorumlardan bazıları:

- Hadi birbirinize girin açıklaması

- Hala belirsiz konuşuyor, çünkü Özel kendisi CB olmak istiyor

- Seçemedik en iyisi ben aday olayıma bağlar bu da seçime 3 ay kalınca.

- Olası bir seçimde Ekrem, Mansur bey değil kendisi aday olacak bakın görün

- Ekrem çıldırıyordur şimdi

- Bence kendi adaylığının yerini yapıyor

- El yükseltip Selahattin'i aday yapabilirsin bu gidişle

- Kendince, 2 alternatif adayı çarpıştırıp kendine oynuyor, bilindik hareketler

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