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Politika

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu ekibine uyarı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kapalı grup toplantısında milletvekillerine yönelik ilk ciddi uyarısını yerel seçimlerin ardından yaptı. Özel, devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine mesaj verdi.

Yeni Şafak19 Nisan 2024 Cuma 08:24 - Güncelleme:
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu ekibine uyarı
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CHP'nin dün gerçekleşen kapalı grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, Kasım 2023'de değişimle sonuçlanan kurultay sonrasında, milletvekillerine yönelik ilk ciddi uyarısını yerel seçimlerin ardından yaptı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Özel'in vekillere beyaz sayfa imasında bulunduğunu belirten kaynaklar, şunları aktardı: Sayın genel başkanımız, özetle, beyaz sayfa açılmasından bahsetti. Bu beyaz sayfada sadece kendileriyle birlikte yol yürümek isteyen vekillerin olacağını söyleyerek arkadaşlarımızı uyardı.

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