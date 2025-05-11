CHP'de TBMM Başkanvekilliği için ismi geçen Sezgin Tanrıkulu, Genel Başkanı Özgür Özel'den, "Parti Meclisi'ne Kılıçdaroğlu'na yakın isim girmesin" diye veto yedi. PM'de yer alan Tanrıkulu'nun TBMM Başkanvekili seçilmesi halinde PM'deki yerine, yedek listede birinci sırada olan, Kılıçdaroğlu'na yakın Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal giriyor.

CHP'de TBMM Başkanvekilliği seçimi için rekabet başladı.

Mevcut TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın yerine Sezgin Tanrıkulu, Tekin Bingöl ve Gürsel Erol'un isimleri geçiyor.

Kurultayda Parti Meclisi (PM) listesi delinmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere kadar muhalif bir ismin parti yönetimine girmesini istemiyor.

Söz konusu makam için CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'nun adı anılsa da Tanrıkulu PM'de yer aldığı için Özel, PM'nin eksilmesini istemiyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Meclis Başkanvekilliği için Tanrıkulu, PM yedek listesindeki ilk isimden dolayı Özel'den veto yedi.

Sezgin Tanrıkulu

Tanrıkulu seçilmesi durumunda PM üyeliğini bırakmak zorunda kalacak. O zaman da birinci sıradaki yedek isim, yani Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal PM girmeye hak kazanacak. Sarıbal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla biliniyor.

CHP'nin başkanvekilliği için son dakika değişikliği yaşanmazsa Gülizar Biçer Karaca'nın yeniden aday olması ya da Tekin Bingöl'ün aday gösterilmesi bekleniyor. Gürsel Erol'un adaylık şansının ise son günlerde düştüğü belirtiliyor.

Özel toplum sağlığını hiçe saydı

CHP'li belediyeler bildiğiniz gibi

İmamoğlu'nu ziyaret eden AB'li heyetten küstah sözler