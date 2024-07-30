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Politika

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak '15 Temmuz' çıkışı: 'Tiyatro' diyen eksik akıllıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isim vermeden devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Özel, 'Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır.' ifadelerini kullandı.

30 Temmuz 2024 Salı 11:59 - Güncelleme:
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak '15 Temmuz' çıkışı: 'Tiyatro' diyen eksik akıllıdır
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini "tiyatro ve kontrollü" darbe olarak nitelendiren CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirdi. Özel, "Partinin bir toplantısında 'Bu bir tiyatro dediler' Anında karşı çıktım. Dedim ki, 'Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır." dedi.

Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuşan Özel şu ifadeleri kullandı:

'Bu bir tiyatro' diyorlardı. Hatta... Partinin bir toplantısında... Televizyon da vardı... 'Bu bir tiyatro' dediler.

Anında karşı çıktım... Dedim ki... 'Kardeşim, bal gibi darbeydi... Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır.'

Ve devam ettim... 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur.'

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti: Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız.

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