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Politika

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak cevap! ''Çok istedi ama olamadı''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirisine Özgür Özel'den, 'Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı.' cevabını verdi.

25 Temmuz 2024 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak cevap! ''Çok istedi ama olamadı''
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CHP Genel Bakanı Özgür Özel, Adalar Belediyesi'ni ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Özgür Özel, "Kılıçdaroğlu'nun sarayda oturanların elini sıkmayacağım. Siz susmayın, konuşabilin diye elini sıkmıyorum. Bu sözleri üstünüze alıyor musunuz" sorusu üzerine şunları söyledi:

Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Üstüme alacak bir şey yok. Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLE SOHBET!

Özel, Adalar Belediyesi'ni ziyaret ettiği sırada sokakta sahipsiz bir köpekle karşılaştı.

Eğilip köpekle konuşmaya başlayan Özel, köpeğe "Meclis'e bir şey söylemek ister misin?" diye sordu.

Özel'in, "Meclis'teki amcalara bir şey söyle. Ablalara" sözleri sonrası hayvanın uzaklaştığı görüldü. Özel, daha sonra gazetecilere, "Meclis'i duyunca sırtını döndü. Hiç memnun değil dün akşamki komisyondan..." ifadelerini kullandı.

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