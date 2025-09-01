İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1192
  • EURO
    48,223
  • ALTIN
    4588.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Özgür Özel'den Sinop'ta garip açıklama: Balıklar füze testinden korkuyor
Politika

Özgür Özel'den Sinop'ta garip açıklama: Balıklar füze testinden korkuyor

ASELSAN ve ROKETSAN'a ait testlerin gerçekleştiği Sinop Test Merkezi'nden rahatsız olan Özgür Özel, balıkların füze seslerinden ürkerek yuvalarını terk ettiklerini ileri sürdü. Özel merkezin taşınmasını istedi.

HABER MERKEZİ1 Eylül 2025 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Özgür Özel'den Sinop'ta garip açıklama: Balıklar füze testinden korkuyor
ABONE OL

Sinop'ta balıkçılık sezonu açılış programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akıllara durgunluk veren bir talepte bulundu.

Sinop'ta gerçekleştirilen test atışları nedeniyle balıkçıların uzun süre avcılık yapamadıklarını iddia eden Özel, balıkların da füze seslerinden ürkerek yuvalarını terk ettiklerini savundu.

Turistlerin başının üstünden roket ve füzelerin geçtiğini söyleyerek komik açıklamalarına devam eden Özel, "Füze seslerinde balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar" dedi.

Özel, ASELSAN ve ROKETSAN'a ait testlerin gerçekleştiği Sinop Test Merkezi'nin taşınmasını istedi.

Özgür Özel'in sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan sosyal medya kullanıcıları, "Montaj sandım değilmiş", "Ne diyor bu be", "SİHA Sezgin 2", "Şaka mısın?" yorumlarında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.