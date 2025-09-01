Sinop'ta balıkçılık sezonu açılış programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akıllara durgunluk veren bir talepte bulundu.
Sinop'ta gerçekleştirilen test atışları nedeniyle balıkçıların uzun süre avcılık yapamadıklarını iddia eden Özel, balıkların da füze seslerinden ürkerek yuvalarını terk ettiklerini savundu.
Turistlerin başının üstünden roket ve füzelerin geçtiğini söyleyerek komik açıklamalarına devam eden Özel, "Füze seslerinde balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar" dedi.
Özel, ASELSAN ve ROKETSAN'a ait testlerin gerçekleştiği Sinop Test Merkezi'nin taşınmasını istedi.
Özgür Özel'in sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan sosyal medya kullanıcıları, "Montaj sandım değilmiş", "Ne diyor bu be", "SİHA Sezgin 2", "Şaka mısın?" yorumlarında bulundu.