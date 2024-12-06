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Politika

Özgür Özel'den tuhaf savunma: Atatürk'ün WhatsApp'ı yoktu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhaliflere söz hakkı tanımadığı eleştirilerine “Atatürk rahattı, WhatsApp'ı yoktu” cevabını verdi.

6 Aralık 2024 Cuma 08:55 - Güncelleme:
Özgür Özel'den tuhaf savunma: Atatürk'ün WhatsApp'ı yoktu!
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekilleri Genel Kurul'da kürsüye çıkamama ve görmezden gelinme şikayetleriyle Genel Başkan Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı yapmasını talep etti.

NTV'de yer alan habere göre, yaklaşık 3 saat toplantıda muhalif milletvekillerini temsilen Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç konuştu. Öztunç, 1931'de yapılan CHP Kurultayı'na atıfta bulunarak Atatürk'ün kendine muhalif olanlara söz hakkı verdiğini, "Partide yanlış gittiği düşündüğünüz bir şey varsa söyleyin uyarılarda bulunun" dediğini, o dönemki konforun şu an kendilerinin olmadığını söyledi.

SOSYAL MEDYA YASAĞI

Bunun üzerine Özel'in gülümseyerek, "O dönemde Atatürk rahattı, sosyal medya yoktu, WhatsApp yoktu benim de öyle bir konforum yok" dediği öğrenildi.

Özel, milletvekillerine, "Bir eleştiriniz varsa gelin burada söyleyin, sosyal medyada partimizi tartıştıracak, zora sokacak açıklamalarda bulunmayın" diye seslendi.

Özel, "Konuşmaya devam edenler istemediğimiz adımlar atmamıza yol açabilir" uyarısında bulundu.

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